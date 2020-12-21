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بعد نصف قرن من اندثاره.. مواطن يعيد ترميم "مسار الوادي الأسود" في مركز ختبة

بجهود ذاتية وطول 12 كيلو متراً وتكلفة 6 آلاف ريال.. دعماً لرؤية الوطن

نجح مواطن بمركز ختبة في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، وبجهوده الذاتية في ترميم وإعادة افتتاح طريق جبلي لرياضة الهايكنج وصعود الجبال يربط تهامة بالسراة على حسابه الخاص بمسافة تصل إلى 12 كيلو متراً بعد اندثاره منذ قرابة نصف قرن.

وأطلق على المسار "مسار الوادي الأسود" نسبةً للوادي الصخري الضخم الممتد من أعالي جبال السراة إلى مركز ختبة.

وقال أحمد بن عبدالخالق الجميري؛ لـ "سبق": استغرق ترميم الطريق من جزأيه العلوي قرب قرية آل جميرة بالشعف، والسفلي في مركز ختبة قرابة 30 يوماً بتكلفة قاربت 6 آلاف ريال، بطول 12 كيلو متراً ويعد من أضخم الطرق القديمة في المملكة، والذي كان طريقاً للبشر والدواب قديماً قبل نحو خمس وأربعين سنة يربط تهامة بالسراة.

وأضاف "أتممت العمل بجهود فردية ودون أي دعم من أي جهة أو حتى من الأهالي ، ليكون طريقاً سالكاً لرياضة الهايكنج وصعود الجبال وهدية لمحبي الرياضة ودعماً لرؤية الوطن وصحة مواطنيه.

وافتتح المسار عدد من الرياضيين والمهتمين برياضة الهايكنج كانوا قد قدموا من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وكان في استقبالهم، واستضافتهم "الجميري؛" وعدد من أهالي مركز ختبة دعماً لمثل هذه الفعاليات الرياضية الاستكشافية السياحية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد نصف قرن من اندثاره.. مواطن يعيد ترميم "مسار الوادي الأسود" في مركز ختبة
سبق

نجح مواطن بمركز ختبة في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، وبجهوده الذاتية في ترميم وإعادة افتتاح طريق جبلي لرياضة الهايكنج وصعود الجبال يربط تهامة بالسراة على حسابه الخاص بمسافة تصل إلى 12 كيلو متراً بعد اندثاره منذ قرابة نصف قرن.

وأطلق على المسار "مسار الوادي الأسود" نسبةً للوادي الصخري الضخم الممتد من أعالي جبال السراة إلى مركز ختبة.

وقال أحمد بن عبدالخالق الجميري؛ لـ "سبق": استغرق ترميم الطريق من جزأيه العلوي قرب قرية آل جميرة بالشعف، والسفلي في مركز ختبة قرابة 30 يوماً بتكلفة قاربت 6 آلاف ريال، بطول 12 كيلو متراً ويعد من أضخم الطرق القديمة في المملكة، والذي كان طريقاً للبشر والدواب قديماً قبل نحو خمس وأربعين سنة يربط تهامة بالسراة.

وأضاف "أتممت العمل بجهود فردية ودون أي دعم من أي جهة أو حتى من الأهالي ، ليكون طريقاً سالكاً لرياضة الهايكنج وصعود الجبال وهدية لمحبي الرياضة ودعماً لرؤية الوطن وصحة مواطنيه.

وافتتح المسار عدد من الرياضيين والمهتمين برياضة الهايكنج كانوا قد قدموا من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وكان في استقبالهم، واستضافتهم "الجميري؛" وعدد من أهالي مركز ختبة دعماً لمثل هذه الفعاليات الرياضية الاستكشافية السياحية.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
09:48 AM

بعد نصف قرن من اندثاره.. مواطن يعيد ترميم "مسار الوادي الأسود" في مركز ختبة

بجهود ذاتية وطول 12 كيلو متراً وتكلفة 6 آلاف ريال.. دعماً لرؤية الوطن

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عبدالعزيز الشهري - عسير
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نجح مواطن بمركز ختبة في محافظة المجاردة التابعة لمنطقة عسير، وبجهوده الذاتية في ترميم وإعادة افتتاح طريق جبلي لرياضة الهايكنج وصعود الجبال يربط تهامة بالسراة على حسابه الخاص بمسافة تصل إلى 12 كيلو متراً بعد اندثاره منذ قرابة نصف قرن.

وأطلق على المسار "مسار الوادي الأسود" نسبةً للوادي الصخري الضخم الممتد من أعالي جبال السراة إلى مركز ختبة.

وقال أحمد بن عبدالخالق الجميري؛ لـ "سبق": استغرق ترميم الطريق من جزأيه العلوي قرب قرية آل جميرة بالشعف، والسفلي في مركز ختبة قرابة 30 يوماً بتكلفة قاربت 6 آلاف ريال، بطول 12 كيلو متراً ويعد من أضخم الطرق القديمة في المملكة، والذي كان طريقاً للبشر والدواب قديماً قبل نحو خمس وأربعين سنة يربط تهامة بالسراة.

وأضاف "أتممت العمل بجهود فردية ودون أي دعم من أي جهة أو حتى من الأهالي ، ليكون طريقاً سالكاً لرياضة الهايكنج وصعود الجبال وهدية لمحبي الرياضة ودعماً لرؤية الوطن وصحة مواطنيه.

وافتتح المسار عدد من الرياضيين والمهتمين برياضة الهايكنج كانوا قد قدموا من مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية وكان في استقبالهم، واستضافتهم "الجميري؛" وعدد من أهالي مركز ختبة دعماً لمثل هذه الفعاليات الرياضية الاستكشافية السياحية.

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