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الرئيس الأمريكي يشيد بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض"

طالب جميع الأطراف بمواصلة العمل للوصول لاتفاق نهائي

أشاد الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" إن هذا التوقيع خطوة وبداية "جيدة للغاية".

وطالب جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل، وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحكومة اليمنية الشرعية المجلس الانتقالي الجنوبي اتفاق الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرئيس الأمريكي يشيد بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض"
سبق

أشاد الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" إن هذا التوقيع خطوة وبداية "جيدة للغاية".

وطالب جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل، وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

05 نوفمبر 2019 - 8 ربيع الأول 1441
10:28 PM

الرئيس الأمريكي يشيد بالتوقيع على وثيقة "اتفاق الرياض"

طالب جميع الأطراف بمواصلة العمل للوصول لاتفاق نهائي

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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3,193

أشاد الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، بالتوقيع على وثيقة اتفاق الرياض اليوم بين الحكومة اليمنية الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي.


وقال الرئيس ترامب في تغريدة على حسابه بـ "تويتر" إن هذا التوقيع خطوة وبداية "جيدة للغاية".

وطالب جميع الأطراف في اليمن بمواصلة العمل، وبذل الجهود للوصول لاتفاق نهائي.

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