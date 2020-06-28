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"نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوك

المشروع يعد وجهة حيوية جديدة.. والموقع الجغرافي له فريد من نوعه

تزيّنت لوحات الطرق الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك بإضافة اسم "نيوم" للإرشاد إلى الطريق المؤدي لها.

ويمتاز مشروع "نيوم" بأنه وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، وتسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات؛ ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يمتاز المشروع بشواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البكر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.

نيوم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوك
سبق

تزيّنت لوحات الطرق الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك بإضافة اسم "نيوم" للإرشاد إلى الطريق المؤدي لها.

ويمتاز مشروع "نيوم" بأنه وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، وتسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات؛ ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يمتاز المشروع بشواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البكر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.

28 يونيو 2020 - 7 ذو القعدة 1441
01:15 AM

"نيوم" يزين اللوحات الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بتبوك

المشروع يعد وجهة حيوية جديدة.. والموقع الجغرافي له فريد من نوعه

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بدر الجبل - تبوك
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تزيّنت لوحات الطرق الإرشادية والتوجيهية على الطريق الدائري الدولي بمنطقة تبوك بإضافة اسم "نيوم" للإرشاد إلى الطريق المؤدي لها.

ويمتاز مشروع "نيوم" بأنه وجهة حيوية جديدة، تقع شمال غرب السعودية، وتسعى لتصبح محورًا يجمع أفضل العقول والشركات؛ ومن المتوقع أن تصبح هذه المنطقة مركزًا رائدًا للعالم بأسره.

ويُعد الموقع الجغرافي لمشروع "نيوم" فريدًا من نوعه؛ فهو أكثر برودة من المناطق المحيطة به؛ إذ تعتبر الحرارة فيه أقل بنحو 10 درجات مئوية من متوسط درجات الحرارة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي.

كما يمتاز المشروع بشواطئ خلابة، تمتد على أكثر من 460كم من السواحل، والعديد من الجزر البكر، وجبال شاهقة وخلابة على ارتفاع يصل إلى 2.500م، تطل على خليج العقبة والبحر الأحمر، وتغطي قممها الثلوج في فصل الشتاء، وصحراء شاسعة وممتدة، تجذب الزوار.

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