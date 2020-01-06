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بريطانيا والعراق تتفقان على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة

أكدا أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك لـ"داعش"

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أوردته "رويترز"، أن الزعيمين بحثا ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدماً.

وذكر أن "جونسون" أكد التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق، كما أكد أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

بريطانيا العراق

الرئيسية/ أخبار العالم

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بريطانيا والعراق تتفقان على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة
سبق

اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أوردته "رويترز"، أن الزعيمين بحثا ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدماً.

وذكر أن "جونسون" أكد التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق، كما أكد أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
05:54 PM

بريطانيا والعراق تتفقان على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة

أكدا أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك لـ"داعش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اتفق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مع نظيره العراقي عادل عبدالمهدي، خلال اتصال هاتفي، اليوم الاثنين، على ضرورة تهدئة التوتر في المنطقة.

وأفاد مكتب رئيس الوزراء البريطاني في بيان أوردته "رويترز"، أن الزعيمين بحثا ضرورة الحد من التوتر في المنطقة في أعقاب مقتل القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني واتفقا على العمل معا على إيجاد سبيل دبلوماسي للمضي قدماً.

وذكر أن "جونسون" أكد التزام بلاده التام بدعم استقرار وسيادة العراق، كما أكد أهمية مواصلة محاربة التهديد المشترك من جانب تنظيم "داعش" الإرهابي.

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