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"بر العارضة" تصرف أكثر من 326 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية عن سبتمبر

إيماناً منها لما لذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغاً وقدره (326800) ريال لعدد (748) أسرة، وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر سبتمبر لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة، وإيماناً منها لما لذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.. وتشكر الجمعية الداعمين كافة.

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"بر العارضة" تصرف أكثر من 326 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية عن سبتمبر
سبق

صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغاً وقدره (326800) ريال لعدد (748) أسرة، وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر سبتمبر لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة، وإيماناً منها لما لذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.. وتشكر الجمعية الداعمين كافة.

04 أكتوبر 2021 - 27 صفر 1443
12:07 PM

"بر العارضة" تصرف أكثر من 326 ألف ريال لمشروع الكفالة الشهرية عن سبتمبر

إيماناً منها لما لذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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صرفت جمعية البر الخيرية بالعارضة بجازان مبلغاً وقدره (326800) ريال لعدد (748) أسرة، وذلك لمشروع كفالة الأسر "السلة الغذائية" الشهرية لشهر سبتمبر لعام 2021م.

ويمثل هذا المشروع أحد أهم المشاريع التي تقدمها الجمعية للأسر المحتاجة والمتعففة في محافظة العارضة؛ نظراً لظروف هذه الأسر الصعبة، وإيماناً منها لما لذلك من أثر إيجابي على الأسر في سد الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية واستهلاكية.

يأتي هذا المشروع ضمن عدة مشاريع تقدمها الجمعية لمستفيديها في محافظة العارضة والمراكز التابعة لها، والذي يستهدف الأسر اليتيمة والفقيرة معدمة الدخل والعاجزين طبياً والأرامل والمطلقات.

فيما يتم إعطاء الأسرة بطاقة ممغنطة مشحونة بمبلغ الكفالة الشهرية لتقوم الأسرة بصرفها عن طريق مستودع سنابل العارضة لبيع المواد الغذائية، لتتمكن الأسرة من شراء ما تحتاج إليه من مواد غذائية واحتياجات أساسية حسب حاجتها.. وتشكر الجمعية الداعمين كافة.

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