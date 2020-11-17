النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جامعة المؤسس تعلن انضمامها للمجموعة الدولية للجودة والاعتماد بواشنطن

في إطار مساعيها لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي

في إطار مساعي جامعة "المؤسس" لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي، وذلك بعد انضمامها في المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي ومقرها في واشنطن بوصفها أول جامعة حكومية سعودية.

وتمكّن خطوة انضمامها في المجموعة الدولية من تحقيق مميزات منها تبادل الخبرات فيما يتعلق بضمان الجودة التعليمية بالتعليم العالي، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجامعات الأعضاء للمقارنات المرجعية، وكذلك التعاون والتشارك في صياغة المناهج التعليمية، وتنظيم الندوات عبر الإنترنت وتبادل المنشورات والعروض، وأيضًا الاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، بالإضافة إلى الاستفادة من المنشورات التي تتعلق بسياسات الجودة، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة والدراسات البحثية فيما يتعلق بضمان الجودة العالمية.

وتعد المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي إحدى مبادرات (CHEA) وهي المنظمة التي تجمع تحتها جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية.

وثمّن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مجهودات عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقيادة عميدها الأستاذ الدكتور حامد عبدالرؤوف صالح، وجميع منسوبي ومنسوبات العمادة وجميع قطاعات الجامعة جهودهم وأعمالهم الدؤوبة والمثمرة نحو تحقيق التميز وجودة الأداء وضمان استدامته في مختلف المسارات للقيام بعمليات تحول وتطوير أساس لجودة الأداء، عن طريق مواكبة خطط الجامعة الطموحة والتي تتسم بالجودة والتميز والارتقاء بالأداء.

جامعة المؤسس جامعة الملك عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جامعة المؤسس تعلن انضمامها للمجموعة الدولية للجودة والاعتماد بواشنطن
سبق

في إطار مساعي جامعة "المؤسس" لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي، وذلك بعد انضمامها في المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي ومقرها في واشنطن بوصفها أول جامعة حكومية سعودية.

وتمكّن خطوة انضمامها في المجموعة الدولية من تحقيق مميزات منها تبادل الخبرات فيما يتعلق بضمان الجودة التعليمية بالتعليم العالي، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجامعات الأعضاء للمقارنات المرجعية، وكذلك التعاون والتشارك في صياغة المناهج التعليمية، وتنظيم الندوات عبر الإنترنت وتبادل المنشورات والعروض، وأيضًا الاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، بالإضافة إلى الاستفادة من المنشورات التي تتعلق بسياسات الجودة، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة والدراسات البحثية فيما يتعلق بضمان الجودة العالمية.

وتعد المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي إحدى مبادرات (CHEA) وهي المنظمة التي تجمع تحتها جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية.

وثمّن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مجهودات عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقيادة عميدها الأستاذ الدكتور حامد عبدالرؤوف صالح، وجميع منسوبي ومنسوبات العمادة وجميع قطاعات الجامعة جهودهم وأعمالهم الدؤوبة والمثمرة نحو تحقيق التميز وجودة الأداء وضمان استدامته في مختلف المسارات للقيام بعمليات تحول وتطوير أساس لجودة الأداء، عن طريق مواكبة خطط الجامعة الطموحة والتي تتسم بالجودة والتميز والارتقاء بالأداء.

17 نوفمبر 2019 - 20 ربيع الأول 1441
01:25 AM

جامعة المؤسس تعلن انضمامها للمجموعة الدولية للجودة والاعتماد بواشنطن

في إطار مساعيها لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
0
70

في إطار مساعي جامعة "المؤسس" لتحقيق الريادة على مستوى الجودة وكفاءة الأداء الأكاديمي، وذلك بعد انضمامها في المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي ومقرها في واشنطن بوصفها أول جامعة حكومية سعودية.

وتمكّن خطوة انضمامها في المجموعة الدولية من تحقيق مميزات منها تبادل الخبرات فيما يتعلق بضمان الجودة التعليمية بالتعليم العالي، وتبادل البيانات والمعلومات بين الجامعات الأعضاء للمقارنات المرجعية، وكذلك التعاون والتشارك في صياغة المناهج التعليمية، وتنظيم الندوات عبر الإنترنت وتبادل المنشورات والعروض، وأيضًا الاستفادة من حضور الاجتماعات السنوية، بالإضافة إلى الاستفادة من المنشورات التي تتعلق بسياسات الجودة، إلى جانب الاستفادة من الأنشطة والدراسات البحثية فيما يتعلق بضمان الجودة العالمية.

وتعد المجموعة الدولية للجودة والاعتماد في التعليم العالي إحدى مبادرات (CHEA) وهي المنظمة التي تجمع تحتها جهات الاعتماد الأكاديمية العالمية.

وثمّن مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي مجهودات عمادة الجودة والاعتماد الأكاديمي بقيادة عميدها الأستاذ الدكتور حامد عبدالرؤوف صالح، وجميع منسوبي ومنسوبات العمادة وجميع قطاعات الجامعة جهودهم وأعمالهم الدؤوبة والمثمرة نحو تحقيق التميز وجودة الأداء وضمان استدامته في مختلف المسارات للقيام بعمليات تحول وتطوير أساس لجودة الأداء، عن طريق مواكبة خطط الجامعة الطموحة والتي تتسم بالجودة والتميز والارتقاء بالأداء.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
12,459
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
36,329
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,697
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,994

كاريكاتير

مصائب قوم عند قوم فؤائد

المقالات

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

وزير الإسكان في جازان.. بيت وزوجة

عبدالغني الشيخ
نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

نمو المنشآت الصغيرة والأرقام المضلّلة

يحيى فقيهي
فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

فواكه الدول المضطربة.. ضاعِفوا الرقابة!

عبدالرحمن المرشد
ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

ماذا جنينا من التنازل عن الحقوق؟

صالح مطر الغامدي
البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

البطالة و"هدف" بين التعليم والعمل

عبدالغني الشيخ
زيارة الوزير والعصا السحرية!!

زيارة الوزير والعصا السحرية!!

جمعان الكرت
خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

خريجو الإعلام وخريجو "السناب"..!!

ماجد الحربي
جامعات 2030

جامعات 2030

حامد الشراري
متى تزغرد العروس؟

متى تزغرد العروس؟

هلال الهلالي
تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

تجاوبًا مع المنشور.. كلام الجرايد!

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة