بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 ديسمبر 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وما خلفه من أضرار، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

خادم الحرمين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2021-12-17 بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 ديسمبر 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وما خلفه من أضرار، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".

17 ديسمبر 2021 - 13 جمادى الأول 1443 12:45 AM

خادم الحرمين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات





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بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، للرئيس جوزيف بايدن رئيس الولايات المتحدة الأمريكية في ضحايا الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات المتحدة الأمريكية وما نتج عنه من وفيات وإصابات.



وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ الإعصار الذي ضرب عدداً من الولايات، في الولايات المتحدة الأمريكية، في 10 ديسمبر 2021م، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وما خلفه من أضرار، وإننا إذ نعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، لنتمنى للمصابين الشفاء العاجل، وألا تروا سوءاً أو مكروهاً".