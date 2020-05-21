تحت عنوان "خميس الذكريات".. (فيفا) يفتح نافذة مشاركة الهلال في كأس العالم

أشاد بفدائية (المعيوف) وبراعته في الذود عن مرمى فريقه

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لقطات لعبدالله المعيوف حارس الهلال، خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم للأندية في قطر، ديسمبر الماضي، وذلك عبر تغريدة بثها الخميس، من حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وتحت عنوان «خميس الذكريات»، نشر «فيفا» لقطات متفرقة للمعيوف، وهو ينقذ شباك فريقه من كرة تقترب من تجاوز خط المرمى، معيداً ذكرى الظهور العالمي لبطل دوري أبطال آسيا 2019، في المونديال.

وتعود اللقطات التي شاركها الاتحاد الدولي، إلى مباراة الهلال الأولى في كأس العالم، في الدور الثالث أمام الترجي التونسي، بينما كانت النتيجة تشير إلى تقدم هلالي بهدف وقع عليه الفرنسي جوميز، حاول الفريق التونسي التعديل، ومن كرة مفاجئة ارتطمت بمهاجم الترجي إثر تشتيت الدفاع الهلالي، كاد التعادل أن يكون لولا يقظة المعيوف.

يذكر أن الهلال تجاوز الترجي بهدف من دون رد، ثم واجه فلامنجو البرازيلي في نصف النهائي، وخسر بنتيجة (3-1)، قبل أن يخوض مواجهة تحديد المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي، ولكنه خسر بركلات الترجيح .