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"الإرياني": اليمن تتعرض لمؤامرة كبرى من قبل نظام طهران ومليشياته

قال: تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي ومسخ هويته الوطنية والعربية

‬قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "إن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني".

وأوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن النظام الإيراني جاهر بأطماعه التوسعية، وأقر بتدخلاتها السياسية والعسكرية، ووجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن، واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.

وأشار "الإرياني" إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها اليمن أرضًا وإنسانًا تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموغرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية، واستلاب إرادته وكرامته، وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب والأضرار بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

وأكد أن الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه وسانده في محنته التي يتعرض لها منذ الانقلاب وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا كل أشكال الدعم والإسناد، ومن نصره قولاً وخذله فعلاً، ومن تركه ينزف بحجة الحياد أو السلام الذي يفتك باليمنيين كل يوم تحت وطأة جرائم إيران وأداتها الحوثية.

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"الإرياني": اليمن تتعرض لمؤامرة كبرى من قبل نظام طهران ومليشياته
سبق

‬قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "إن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني".

وأوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن النظام الإيراني جاهر بأطماعه التوسعية، وأقر بتدخلاتها السياسية والعسكرية، ووجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن، واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.

وأشار "الإرياني" إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها اليمن أرضًا وإنسانًا تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموغرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية، واستلاب إرادته وكرامته، وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب والأضرار بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

وأكد أن الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه وسانده في محنته التي يتعرض لها منذ الانقلاب وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا كل أشكال الدعم والإسناد، ومن نصره قولاً وخذله فعلاً، ومن تركه ينزف بحجة الحياد أو السلام الذي يفتك باليمنيين كل يوم تحت وطأة جرائم إيران وأداتها الحوثية.

28 إبريل 2021 - 16 رمضان 1442
03:33 PM

"الإرياني": اليمن تتعرض لمؤامرة كبرى من قبل نظام طهران ومليشياته

قال: تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي ومسخ هويته الوطنية والعربية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬قال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني: "إن اليمن يتعرض لمؤامرة كبرى يقف خلفها نظام طهران ومليشياته الطائفية في المنطقة وعلى رأسها حزب الله اللبناني".

وأوضح الوزير "الإرياني" في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) اليوم أن النظام الإيراني جاهر بأطماعه التوسعية، وأقر بتدخلاتها السياسية والعسكرية، ووجه كل إمكانياته لدعم انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية على اليمن، واستخدام المليشيا كأداة لتصفية حساباته الإقليمية.

وأشار "الإرياني" إلى أن المؤامرة التي تتعرض لها اليمن أرضًا وإنسانًا تستهدف العبث بنسيجه الاجتماعي وتركيبته الديموغرافية، ومسخ هويته الوطنية والعربية، واستلاب إرادته وكرامته، وتحويل أراضيه إلى منطلق لاستهداف دول الجوار ونشر الفوضى والإرهاب والأضرار بأمن واستقرار المنطقة، وتهديد خطوط الملاحة الدولية‏.

وأكد أن الشعب اليمني لن ينسى من وقف معه وسانده في محنته التي يتعرض لها منذ الانقلاب وفي المقدمة الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين قدموا كل أشكال الدعم والإسناد، ومن نصره قولاً وخذله فعلاً، ومن تركه ينزف بحجة الحياد أو السلام الذي يفتك باليمنيين كل يوم تحت وطأة جرائم إيران وأداتها الحوثية.

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