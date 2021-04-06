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تنازُع على الحدود بين منطقتين يودي بحياة 100 إثيوبي

الاشتباكات بدأت الجمعة واستمرت إلى اليوم

قُتل 100 مواطن إثيوبي على الأقل في اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا، وذلك في أحدث تفجُّر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو المقبل، بحسب ما ذكر نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار أحمد حميد اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن "حميد" أن نحو 100 مدني لقوا حتفهم في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضي، واستمرت حتى اليوم.

وألقى نائب مفوض الشرطة باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

الرئيسية/ أخبار العالم

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تنازُع على الحدود بين منطقتين يودي بحياة 100 إثيوبي
سبق

قُتل 100 مواطن إثيوبي على الأقل في اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا، وذلك في أحدث تفجُّر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو المقبل، بحسب ما ذكر نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار أحمد حميد اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن "حميد" أن نحو 100 مدني لقوا حتفهم في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضي، واستمرت حتى اليوم.

وألقى نائب مفوض الشرطة باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

06 إبريل 2021 - 24 شعبان 1442
09:47 PM

تنازُع على الحدود بين منطقتين يودي بحياة 100 إثيوبي

الاشتباكات بدأت الجمعة واستمرت إلى اليوم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل 100 مواطن إثيوبي على الأقل في اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية في إثيوبيا، وذلك في أحدث تفجُّر للعنف قبل انتخابات عامة مقررة في يونيو المقبل، بحسب ما ذكر نائب مفوض الشرطة في منطقة عفار أحمد حميد اليوم (الثلاثاء).

ونقلت "رويترز" عن "حميد" أن نحو 100 مدني لقوا حتفهم في الاشتباكات التي اندلعت الجمعة الماضي، واستمرت حتى اليوم.

وألقى نائب مفوض الشرطة باللوم في العنف على هجوم شنته قوات المنطقة الصومالية.

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