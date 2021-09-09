"بيت الشعر" في مهرجان التمر والعسل يستلهم الموروث

يستقبل الزوار بالقهوة وحلوة الجوف.. والإشادة حاضرة

يستقبل مهرجان التمر والعسل في دومة الجندل، الزوار في مضافة من بيت الشعر تتصدر ساحة المهرجان، لتجسد قطعة حية من تراث المملكة وموروثها الضارب في أعماق التاريخ.

وداخل بيت الشعر، تقدم للزوار والضيوف القادمين لزيارة المهرجان، القهوة العربية وتمر حلوة الجوف الذي تشتهر به المنطقة.

وتعبر المضافة عن جود وكرم أهل المملكة ومنطقة الجوف منذ قديم الزمان.

وقال علي الفالح، من سكان مدينة الرياض، إنه جاء لزيارة المهرجان ومشاهدة المنتجات والفعاليات، وأبدى إعجابه بالمضافة التي تعبّر عن كرم وطيبة أهل الجوف؛ حيث "قدمت لنا القهوة العربية وتمر حلوة الجوف، والشاي والمياه وغيرها".

من ناحيته، قال أحمد المالك، من أهالي منطقة الجوف، أنه حرص على زيارة المهرجان لما سمع عن فعالياته وتميز التمور والعسل المعروض.

وأشاد بمستوى التنظيم والالتزام بالإجراءات الاحترازية، مقدمًا شكره لجميع العاملين بالمهرجان وعلى رأسهم محافظ دومة الجندل الدكتور طلال التمياط، وكذلك رئيس البلدية المهندس سميحان الشمري، على جهودهم ومتابعتهم المستمرة لإنجاح هذا المهرجان.

يُذكر أن المهرجان الذي انطلق يوم 28 أغسطس الماضي، يواصل فعالياته حتى 15 سبتمبر الجاري، في مدينة المعارض بمحافظة دومة الجندل، ويستقبل الزوار والضيوف بالمضافة من الساعة الخامسة مساء حتى الساعة 12 منتصف الليل طيلة أيام المهرجان.