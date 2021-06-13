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الآسيوي: الهلال الأفضل في غرب آسيا

فاز نادي الهلال السعودي في استفتاء فريق شهر مايو في منطقة غرب آسيا، بعد أن حصل على أعلى الأصوات خلال التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجمع نادي الهلال نسبة 64.96% من أصوات المشاركين، متقدماً على الشرطة العراقي الذي جمع نسبة 11.79%، في حين جاء العربي الكويتي ثالثاً والسلط الأردني رابعاً.

ورشح الاتحاد الآسيوي فرق الهلال السعودي، الجزيرة الإماراتي، تشرين السوري، العربي الكويتي، الكويت الكويتي، المحرق البحريني، العهد اللبناني، السلط الأردني، والشرطة العراقي، لمعرفة هوية النادي الأبرز على مستوى غرب آسيا عن شهر مايو الماضي.

ونجح فريق الهلال في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه بعد أن حقق نتائج لافتة في المراحل الأخيرة للحدث والتي جرت خلال شهر مايو الماضي، ليظفر بالكأس عن جدارة واستحقاق.

وخلال شهر الحسم الأخير من المسابقة، لعب الهلال 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة، مسجلاً 15 هدفاً، فيما تلقت شباكه 5 أهداف في إشارة إلى حضور الشخصية البطولية لصاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الآسيوي: الهلال الأفضل في غرب آسيا
سبق

فاز نادي الهلال السعودي في استفتاء فريق شهر مايو في منطقة غرب آسيا، بعد أن حصل على أعلى الأصوات خلال التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجمع نادي الهلال نسبة 64.96% من أصوات المشاركين، متقدماً على الشرطة العراقي الذي جمع نسبة 11.79%، في حين جاء العربي الكويتي ثالثاً والسلط الأردني رابعاً.

ورشح الاتحاد الآسيوي فرق الهلال السعودي، الجزيرة الإماراتي، تشرين السوري، العربي الكويتي، الكويت الكويتي، المحرق البحريني، العهد اللبناني، السلط الأردني، والشرطة العراقي، لمعرفة هوية النادي الأبرز على مستوى غرب آسيا عن شهر مايو الماضي.

ونجح فريق الهلال في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه بعد أن حقق نتائج لافتة في المراحل الأخيرة للحدث والتي جرت خلال شهر مايو الماضي، ليظفر بالكأس عن جدارة واستحقاق.

وخلال شهر الحسم الأخير من المسابقة، لعب الهلال 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة، مسجلاً 15 هدفاً، فيما تلقت شباكه 5 أهداف في إشارة إلى حضور الشخصية البطولية لصاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة.

13 يونيو 2021 - 3 ذو القعدة 1442
10:07 PM

الآسيوي: الهلال الأفضل في غرب آسيا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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فاز نادي الهلال السعودي في استفتاء فريق شهر مايو في منطقة غرب آسيا، بعد أن حصل على أعلى الأصوات خلال التصويت الذي جرى عبر الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم.

وجمع نادي الهلال نسبة 64.96% من أصوات المشاركين، متقدماً على الشرطة العراقي الذي جمع نسبة 11.79%، في حين جاء العربي الكويتي ثالثاً والسلط الأردني رابعاً.

ورشح الاتحاد الآسيوي فرق الهلال السعودي، الجزيرة الإماراتي، تشرين السوري، العربي الكويتي، الكويت الكويتي، المحرق البحريني، العهد اللبناني، السلط الأردني، والشرطة العراقي، لمعرفة هوية النادي الأبرز على مستوى غرب آسيا عن شهر مايو الماضي.

ونجح فريق الهلال في المحافظة على لقبه كبطل للدوري السعودي لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي والسابعة عشرة في تاريخه بعد أن حقق نتائج لافتة في المراحل الأخيرة للحدث والتي جرت خلال شهر مايو الماضي، ليظفر بالكأس عن جدارة واستحقاق.

وخلال شهر الحسم الأخير من المسابقة، لعب الهلال 5 مباريات فاز في 4 وتعادل في واحدة دون أن يتعرض لأي خسارة، مسجلاً 15 هدفاً، فيما تلقت شباكه 5 أهداف في إشارة إلى حضور الشخصية البطولية لصاحب الرقم القياسي بعدد ألقاب المسابقة.

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