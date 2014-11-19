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مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا

من أبناء البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة للتكفل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن الطرف الآخر عضو مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية في ماليزيا الدكتور عبدالله بن سعد العريفي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب المذكرة دعم الجامعة لسداد المستحقات المالية للطلاب والطالبات المتعثرين لأسباب مالية من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الذين يواجهون صعوبة في السداد لتسلم وثائق التخرج.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاعات الحيوية كافة بما في ذلك قطاع التعليم في كافة أنحاء دول العالم المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

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مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا
سبق

وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة للتكفل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن الطرف الآخر عضو مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية في ماليزيا الدكتور عبدالله بن سعد العريفي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب المذكرة دعم الجامعة لسداد المستحقات المالية للطلاب والطالبات المتعثرين لأسباب مالية من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الذين يواجهون صعوبة في السداد لتسلم وثائق التخرج.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاعات الحيوية كافة بما في ذلك قطاع التعليم في كافة أنحاء دول العالم المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

19 نوفمبر 2021 - 14 ربيع الآخر 1443
03:05 PM

مركز الملك سلمان يتكفّل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا

من أبناء البلدان المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم، مذكرة للتكفل بسداد المستحقات المتعثرة لطلبة الدول ذات الاحتياج في جامعة المدينة العالمية بماليزيا.

وقّع المذكرة مساعد المشرف العام على المركز للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز، فيما وقّعها عن الطرف الآخر عضو مجلس أمناء جامعة المدينة العالمية في ماليزيا الدكتور عبدالله بن سعد العريفي، وذلك بمقر المركز في الرياض.

وسيجري بموجب المذكرة دعم الجامعة لسداد المستحقات المالية للطلاب والطالبات المتعثرين لأسباب مالية من الدول المتأثرة بالنزاعات المسلحة والأزمات الإنسانية الذين يواجهون صعوبة في السداد لتسلم وثائق التخرج.

يأتي ذلك في إطار الجهود الإنسانية المقدمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، للقطاعات الحيوية كافة بما في ذلك قطاع التعليم في كافة أنحاء دول العالم المتأثرة بالأزمات الإنسانية.

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