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جدة.. خلاف تطوَّر إلى مشاجرة بين مصريَّيْن ينتهي بطعن أحدهما بالرقبة

نُقل المصاب إلى المستشفى وحالته خطيرة.. والشرطة استلمت ملف القضية

تحقِّق شرطة محافظة جدة في قضية نشوب شجار بين شخصَيْن من الجنسية المصرية، يعملان مع بعضهما في محل تجاري، انتهى بقيام أحدهما بطعن الآخر بمشرط في الرقبة، وحالته خطيرة؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، أوضحت معلومات "سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصَيْن من الجنسية المصرية، أحدهما قام بالاعتداء على الآخر باستخدام آلة حادة من نوع مشرط؛ ما أدى إلى تعرُّضه للإصابة. وتم نقل الشخص المصاب عن طريقهم للمستشفى لإنقاذ حياة المصاب.

وبعد ذلك انتقلت دوريات الأمن لأحد مستشفيات جدة، ووُجدت مجموعة من الأشخاص، وجميعهم يعملون في محل واحد، وحصل بينهم خلاف، وقام أحدهم بالاعتداء على آخر باستخدام آله حادة من نوع مشرط، وأصابه في الرقبة إصابة خطيرة.

وتم إعداد محضر، وسماع أقوال الأطراف والادعاء، واستلمت الشرطة ملف القضية لإكمال اللازم.

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جدة.. خلاف تطوَّر إلى مشاجرة بين مصريَّيْن ينتهي بطعن أحدهما بالرقبة
سبق

تحقِّق شرطة محافظة جدة في قضية نشوب شجار بين شخصَيْن من الجنسية المصرية، يعملان مع بعضهما في محل تجاري، انتهى بقيام أحدهما بطعن الآخر بمشرط في الرقبة، وحالته خطيرة؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، أوضحت معلومات "سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصَيْن من الجنسية المصرية، أحدهما قام بالاعتداء على الآخر باستخدام آلة حادة من نوع مشرط؛ ما أدى إلى تعرُّضه للإصابة. وتم نقل الشخص المصاب عن طريقهم للمستشفى لإنقاذ حياة المصاب.

وبعد ذلك انتقلت دوريات الأمن لأحد مستشفيات جدة، ووُجدت مجموعة من الأشخاص، وجميعهم يعملون في محل واحد، وحصل بينهم خلاف، وقام أحدهم بالاعتداء على آخر باستخدام آله حادة من نوع مشرط، وأصابه في الرقبة إصابة خطيرة.

وتم إعداد محضر، وسماع أقوال الأطراف والادعاء، واستلمت الشرطة ملف القضية لإكمال اللازم.

03 سبتمبر 2019 - 4 محرّم 1441
01:22 AM

جدة.. خلاف تطوَّر إلى مشاجرة بين مصريَّيْن ينتهي بطعن أحدهما بالرقبة

نُقل المصاب إلى المستشفى وحالته خطيرة.. والشرطة استلمت ملف القضية

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هادي العصيمي - جدة
4
8,801

تحقِّق شرطة محافظة جدة في قضية نشوب شجار بين شخصَيْن من الجنسية المصرية، يعملان مع بعضهما في محل تجاري، انتهى بقيام أحدهما بطعن الآخر بمشرط في الرقبة، وحالته خطيرة؛ وتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وتفصيلاً، أوضحت معلومات "سبق" أن الجهات الأمنية تلقت بلاغًا، يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصَيْن من الجنسية المصرية، أحدهما قام بالاعتداء على الآخر باستخدام آلة حادة من نوع مشرط؛ ما أدى إلى تعرُّضه للإصابة. وتم نقل الشخص المصاب عن طريقهم للمستشفى لإنقاذ حياة المصاب.

وبعد ذلك انتقلت دوريات الأمن لأحد مستشفيات جدة، ووُجدت مجموعة من الأشخاص، وجميعهم يعملون في محل واحد، وحصل بينهم خلاف، وقام أحدهم بالاعتداء على آخر باستخدام آله حادة من نوع مشرط، وأصابه في الرقبة إصابة خطيرة.

وتم إعداد محضر، وسماع أقوال الأطراف والادعاء، واستلمت الشرطة ملف القضية لإكمال اللازم.

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