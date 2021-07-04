جاء ذلك في سؤال تلقته وزارة الحج والعمرة ممثلة في الحساب الخاص للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بموسم حج 1442 " #اسأل_الحج" حول ما إذا كان تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية إجباري وشرط للحج؛ لتؤكد الوزارة بأن جرعتي كورونا إلزامية وما عداها فليست إلزامية.

أكدت وزارة الحج والعمرة؛ أنه لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج أخذها غير جرعتي "كورونا".

"الحج": لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج عدا جرعتي "كورونا" عبدالرزاق البجالي سبق 2021-07-04 أكدت وزارة الحج والعمرة؛ أنه لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج أخذها غير جرعتي "كورونا". جاء ذلك في سؤال تلقته وزارة الحج والعمرة ممثلة في الحساب الخاص للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بموسم حج 1442 " #اسأل_الحج" حول ما إذا كان تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية إجباري وشرط للحج؛ لتؤكد الوزارة بأن جرعتي كورونا إلزامية وما عداها فليست إلزامية.

04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 11:23 PM

اخر تعديل 05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442 09:11 AM

"الحج": لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج عدا جرعتي "كورونا" رداً على سؤال حول ما إذا كان تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا شرطاً إجبارياً





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أكدت وزارة الحج والعمرة؛ أنه لا توجد لقاحات إلزامية على الحاج أخذها غير جرعتي "كورونا".

جاء ذلك في سؤال تلقته وزارة الحج والعمرة ممثلة في الحساب الخاص للإجابة على الاستفسارات المتعلقة بموسم حج 1442 " #اسأل_الحج" حول ما إذا كان تطعيم الحمى الشوكية والإنفلونزا الموسمية إجباري وشرط للحج؛ لتؤكد الوزارة بأن جرعتي كورونا إلزامية وما عداها فليست إلزامية.