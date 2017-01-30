الحربي: منخفض جوي ممطر يؤثر على عدد من مناطق المملكة‎

يشمل أجزاء من تبوك ومكة والمدينة والقصيم وحائل والحدود الشمالية

رصد محللو الطقس "منخفضًا جويًّا" ممطرًا، متوقع أن يؤثر خلال إجازة الأسبوع على عدد واسع من مناطق المملكة.

وقال محلل الطقس "عبدالله الحربي"‏، حالة ٤ فبراير تحديثاتها مميزة، تشمل جميع مناطق الشمال (تبوك، الجوف، حائل، الحدود الشمالية)، أيضًا أجزاء من القصيم، ومكة والمدينة، وشمال غرب الوسطى، وأجزاء من المناطق الجنوبية، والشرقية.