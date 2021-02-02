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"فنتك" التدريبي يحتفل بتخريج 86 متدربًا من مختلف المدن

في مجالات مختلفة شملت "البرمجة والتسويق والقانون"

نظّم برنامج "فنتك" التدريبي، أمس، حفلًا لتخريج 86 متدربًا في النسخة الثالثة للبرنامج، الذين تعددت مجالات عملهم في تخصصات مختلفة، مثل: (البرمجة، والتسويق، والقانون، والتمويل، وتطوير الأعمال، وتطوير المنتجات، وعلم وتحليل البيانات، والتخطيط الاستراتيجي).

وشاركت في هذه النسخة للبرنامج 24 جهة؛ لتمهيد الطريق لشابات وشباب الوطن، ليسهموا في صناعة مستقبل التقنية المالية في السعودية، ليضعوا أولى خطاهم على أعتاب مستقبل مهني واعد في قطاع التقنية المالية.

وعبّر وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته برؤية جيل جديد واعد يسهم في صناعة مستقبل القطاع المالي؛ مؤكدًا دور البنك المركزي السعودي الساعي إلى دعم مبادرات فنتك السعودية.

من جانبها، أوضحت مدير مبادرة "فنتك السعودية"، نجود المليك، أن "فنتك" ملتزمة بتطوير البرنامج التدريبي وزيادة الفرص التدريبية، وربطه بفرص وظيفية في سوق العمل، مفيدة بأن البرنامج خرّج 86 متدربًا استقطب منهم 30 لوظائف في قطاع التقنية المالية.

وصُمم البرنامج لتوفير بيئة حقيقية تعكس تجربة فعلية للعمل في قطاع التقنية المالية للمتدربين، ولتسهيل الحصول على فرص عمل في القطاع، كما يسعى البرنامج لتعزيز مهارات وتمكين المتدربين لاكتساب الخبرة العملية الفريدة، وتوظيف المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

واستهدف البرنامج ثلاثة فئات (طلاب الجامعات، وحديثو التخرج، وذوو الخبرة).. ويأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ إتاحة فرص التدريب والتعلم لجميع شابات وشباب الوطن، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، وتراوحت الفترات التدريبية للمتدربين من شهرين إلى سبعة أشهر اكتسبوا فيها المعرفة، والخبرة، والمهارات اللازمة في سوق العمل.

برنامج فنتك التدريبي

الرئيسية/ المملكة / إقتصاد

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"فنتك" التدريبي يحتفل بتخريج 86 متدربًا من مختلف المدن
سبق

نظّم برنامج "فنتك" التدريبي، أمس، حفلًا لتخريج 86 متدربًا في النسخة الثالثة للبرنامج، الذين تعددت مجالات عملهم في تخصصات مختلفة، مثل: (البرمجة، والتسويق، والقانون، والتمويل، وتطوير الأعمال، وتطوير المنتجات، وعلم وتحليل البيانات، والتخطيط الاستراتيجي).

وشاركت في هذه النسخة للبرنامج 24 جهة؛ لتمهيد الطريق لشابات وشباب الوطن، ليسهموا في صناعة مستقبل التقنية المالية في السعودية، ليضعوا أولى خطاهم على أعتاب مستقبل مهني واعد في قطاع التقنية المالية.

وعبّر وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته برؤية جيل جديد واعد يسهم في صناعة مستقبل القطاع المالي؛ مؤكدًا دور البنك المركزي السعودي الساعي إلى دعم مبادرات فنتك السعودية.

من جانبها، أوضحت مدير مبادرة "فنتك السعودية"، نجود المليك، أن "فنتك" ملتزمة بتطوير البرنامج التدريبي وزيادة الفرص التدريبية، وربطه بفرص وظيفية في سوق العمل، مفيدة بأن البرنامج خرّج 86 متدربًا استقطب منهم 30 لوظائف في قطاع التقنية المالية.

وصُمم البرنامج لتوفير بيئة حقيقية تعكس تجربة فعلية للعمل في قطاع التقنية المالية للمتدربين، ولتسهيل الحصول على فرص عمل في القطاع، كما يسعى البرنامج لتعزيز مهارات وتمكين المتدربين لاكتساب الخبرة العملية الفريدة، وتوظيف المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

واستهدف البرنامج ثلاثة فئات (طلاب الجامعات، وحديثو التخرج، وذوو الخبرة).. ويأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ إتاحة فرص التدريب والتعلم لجميع شابات وشباب الوطن، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، وتراوحت الفترات التدريبية للمتدربين من شهرين إلى سبعة أشهر اكتسبوا فيها المعرفة، والخبرة، والمهارات اللازمة في سوق العمل.

02 فبراير 2021 - 20 جمادى الآخر 1442
02:12 PM

"فنتك" التدريبي يحتفل بتخريج 86 متدربًا من مختلف المدن

في مجالات مختلفة شملت "البرمجة والتسويق والقانون"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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نظّم برنامج "فنتك" التدريبي، أمس، حفلًا لتخريج 86 متدربًا في النسخة الثالثة للبرنامج، الذين تعددت مجالات عملهم في تخصصات مختلفة، مثل: (البرمجة، والتسويق، والقانون، والتمويل، وتطوير الأعمال، وتطوير المنتجات، وعلم وتحليل البيانات، والتخطيط الاستراتيجي).

وشاركت في هذه النسخة للبرنامج 24 جهة؛ لتمهيد الطريق لشابات وشباب الوطن، ليسهموا في صناعة مستقبل التقنية المالية في السعودية، ليضعوا أولى خطاهم على أعتاب مستقبل مهني واعد في قطاع التقنية المالية.

وعبّر وكيل محافظ البنك المركزي السعودي للتطوير والتقنية زياد اليوسف، في كلمته خلال الحفل، عن سعادته برؤية جيل جديد واعد يسهم في صناعة مستقبل القطاع المالي؛ مؤكدًا دور البنك المركزي السعودي الساعي إلى دعم مبادرات فنتك السعودية.

من جانبها، أوضحت مدير مبادرة "فنتك السعودية"، نجود المليك، أن "فنتك" ملتزمة بتطوير البرنامج التدريبي وزيادة الفرص التدريبية، وربطه بفرص وظيفية في سوق العمل، مفيدة بأن البرنامج خرّج 86 متدربًا استقطب منهم 30 لوظائف في قطاع التقنية المالية.

وصُمم البرنامج لتوفير بيئة حقيقية تعكس تجربة فعلية للعمل في قطاع التقنية المالية للمتدربين، ولتسهيل الحصول على فرص عمل في القطاع، كما يسعى البرنامج لتعزيز مهارات وتمكين المتدربين لاكتساب الخبرة العملية الفريدة، وتوظيف المهارات الجديدة المطلوبة في سوق العمل.

واستهدف البرنامج ثلاثة فئات (طلاب الجامعات، وحديثو التخرج، وذوو الخبرة).. ويأتي ذلك انطلاقًا من مبدأ إتاحة فرص التدريب والتعلم لجميع شابات وشباب الوطن، وتأهيلهم للمشاركة الفاعلة، وتراوحت الفترات التدريبية للمتدربين من شهرين إلى سبعة أشهر اكتسبوا فيها المعرفة، والخبرة، والمهارات اللازمة في سوق العمل.

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