وزير العدل يطّلع على سير عمل المرافق العدلية بالحدود الشمالية

وجّه بإطلاق منصة "خبرة" في المحاكم والدوائر التجارية كافة

زار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني اليوم، المرافق العدلية في منطقة الحدود الشمالية، حيث اطلع على سير العمل في محاكم الاستئناف والعامة والجزائية.

وشدد على أهمية خدمة المستفيدين بكل جودة وكفاءة، ومعالجة أي معوقات قد تواجههم عند الاستفادة من الخدمات العدلية المختلفة.

كما التقى "الصمعاني" بمجموعة من المستفيدين من الخدمات العدلية، واستمع لشكاواهم ومقترحاتهم، ووجّه الجهات المختصة بالوزارة باتخاذ ما يلزم حيالها.

بعد ذلك، وجّه وزير العدل بإطلاق منصة "خبرة" في المحاكم والدوائر التجارية كافة، لتسهيل طلب الخبرات المتخصصة، وفق آلية تسرع الحصول على آراء الخبراء وتقلص مدد التقاضي.

وتهدف منصة خبرة khibrah.sa إلى تقليل أمد التقاضي عبر تسهيل التواصل بين القاضي والخبير وأطراف الدعوى، وتحقيق العدل والشفافية بين الأطراف المعنية، وحفظ الوقت وزيادة الإنتاجية ورفع مستوى جودة تقارير الخبرة.

وحثت الوزارة القطاعات التي تقدم خدمات الخبرة باختصاصاتها كافة، بالتسجيل في المنصة والاستفادة من الحلول التي تقدمها؛ لتسهيل عملية التواصل بين القاضي والخبير والأطراف.

وذكرت أن منصة "خبرة" تأتي في سياق الحلول التقنية التي تقدمها؛ بهدف توفير الجهد والوقت على المستفيدين، بوضع إجراءات تنظم عملية تسجيل الخبراء وإرسال واستلام الطلبات وتحقيق العدل والشفافية بموثوقية عالية.