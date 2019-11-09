"الأرصاد": أمطار رعدية مصحوبة برياح مثيرة للأتربة والغبار على 6 مناطق

سحب رعدية ممطرة على المرتفعات .. وضباب خلال الليل والصباح الباكر شرق المملكة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على مناطق: تبوك, المدينة المنوّرة, حائل، كذلك على أجزاءٍ من مناطق: الجوف, القصيم, الشرقية، في حين يتوقع تكوُّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد حتى مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، كما يتكوَّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وشرق المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي، وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الجنوبي والأوسط بسرعة 15 - 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15 - 35 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج.