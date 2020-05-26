النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا

الدمام في المقدمة بـ221 تليها "الهفوف والجبيل" بـ60

سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.

وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا
سبق

سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.

وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.

26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
06:45 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:40 PM

الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا

الدمام في المقدمة بـ221 تليها "الهفوف والجبيل" بـ60

A A A
حامد العلي - الدمام
0
1,711

سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.

وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,540
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,807
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,842
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,619

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة