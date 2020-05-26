الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا

الدمام في المقدمة بـ221 تليها "الهفوف والجبيل" بـ60

سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.

وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.