الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا
الدمام في المقدمة بـ221 تليها "الهفوف والجبيل" بـ60
سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.
وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.
فيروس كورونا الجديد
الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا
حامد العلي
سبق
2020-05-26
سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.
وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
06:45 PM
اخر تعديل
26 مايو 2020 - 3 شوّال 1441
09:40 PM
الشرقية.. تسجيل 500 حالة تعافٍ جديدة من كورونا
الدمام في المقدمة بـ221 تليها "الهفوف والجبيل" بـ60
سجلت محافظات المنطقة الشرقية 500 حالة تعاف جديدة من فيروس كورونا، إضافة إلى 424 إصابة جديدة.
وجاءت حالات التعافي المسجلة في المنطقة على النحو التالي: الدمام 221، الهفوف 60، والجبيل 60، الخبر 30، القطيف 31، الظهران 35، بقيق 25، رأس تنورة 8، الجفر 2، النعيرية 1، صفوى 13، حفر الباطن 8، سلوى 1، البطحاء 3، وقرية العليا 2".
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت اليوم عن تسجيل عدد المتعافين إلى 48450، بنسبة وصلت إلى 63%.