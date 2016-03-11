النصر يسعى للتعويض ..الهلال لتوسيع الفارق النقطي .. الأهلي والاتحاد للتقدم للأمام

في افتتاح الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تنطلق عصر ومساء اليوم الأربعاء منافسات الجولة 22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم بـ 6 مواجهات مثيرة، بل وتشكل (مفترق طرق ) لأكثر من فريق ، في سلم الترتيب.

ضمك - الهلال

يحل الهلال متصدر سلم الترتيب (50 نقطة) ضيفًا مزعجًا على نظيره ضمك ( الـ15- 17 نقطة) عند الساعة 4:10 عصرًا، على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز في أبها.

لقاء عنوانه ( القمة والقاع ) حيث سيرمي المستضيف (ضمك) بكامل أوراقه من أجل خطف أهم ثلاث نقاط له في منعطف خطر بات يدهمه من جولة لأخرى، والبدء في رحلة الهروب من شبح الهبوط.

في المقابل يأمل الضيف عدم التعثر وخسارة أي نقطة في مواجهة اليوم من أجل التمسك أكثر بالصدارة وتوسيع الفارق بينه ومطارده النصر.

الاتفاق - الشباب

يسعى الاتفاق للعودة إلى سكة الانتصارات ( الـ11- 26 نقطة) والاقتراب أكثر لمناطق الدفء والأمان بقيادة المدير الفني (الوطني) خالد العطوي.

في المقابل يأمل الشباب الزحف قدمًا نحو مربع الكبار (السابع - 31 نقطة) والعودة لتحقيق الانتصارات خارج أرضه.

اللقاء يُقام عند الساعة 6:25 مساءً، على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام .

الفيحاء - أبها

لقاء عنوانه الظروف المتشابهة بين الفيحاء (التاسع - 27 نقطة) ومثلها لأبها (العاشر)، لذا فإن فض الشراكة هو الفيصل في هذا اللقاء بين الطرفين.

المواجهة تُقام على أرض ملعب مدينة المجمعة الرياضية في المجمعة، عند الساعة 6:45 مساءً.

التعاون - الأهلي

يحل الأهلي (الثالث -37 نقطة) ضيفًا على نظيره التعاون (الثامن - 29 نقطة) ضيفًا عند الساعة 6:50 مساءً، على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة.

الأهلي مع مدربه الجديد "فلادان" يسعى لمواصلة عزف نغمة الفوز وخطف النقاط الثلاث والتي تدفعه للوصافة بشكل أكبر في حال تعثر النصر.

في المقابل يأمل التعاون أن يعود لسكة الانتصارات ومصالحة محبيه، بعد العروض الفنية المتواضعة في الدور الثاني.

الاتحاد - الوحدة

يسعى الاتحاد إلى الاقتراب أكثر من مناطق الوسط ، وبالتالي الابتعاد أكثر عن دائرة الخطر ( الـ12 - 23 نقطة) وذلك حينما يواجه نظيره الوحدة (الرابع - 36 نقطة) حينما يلتقي الطرفان على أرض ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ، عند الساعة 8:45 مساءً.

في المقابل يأمل فرسان مكة تخطي عقبة الاتحاد وخطف النقاط الثلاث التي تثبته في مربع الكبار، بل وربما تدفعه للمركز الثالث في حال تعثر الأهلي.

النصر - الرائد

في آخر مباريات اليوم الأربعاء، يستضيف النصر (الثاني - 42 نقطة) نظيره الرائد (السادس - 32 نقطة) عند الساعة 8:45 مساءً، على أرض ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

النصر يخوض هذه المواجهة بشعار لا للتفريط من أجل تقليص الفارق النقطي بينه والمتصدر الهلال، والإبقاء على حظوظه قائمة في المنافسة على اللقب، كما أن عودة هدافه "المغربي" عبدالرزاق حمدالله لقائمة التشكيلة الأساسية بعد غيابه أمام الفيصلي في الجولة الماضية والتي خسر النصر تلك المواجهة، سيكون دافعًا قويًا لتحقيق نتيجة إيجابية متوقعة للأصفر.



في المقابل يأمل أبناء القصيم العودة لمربع الكبار ومن خلال البوابة الكبيرة.