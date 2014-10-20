سحب رعدية ممطرة على جازان.. والأرصاد ينبّه: تستمر حتى 7 مساءً

المركز الوطني: مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاطٍ في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على محافظات: أبو عريش، وأحد المسارحة، والطوال، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 7 مساءً.