أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو المقبل.
قمة بوتين - بايدن في جنيف 16 يونيو المقبل
أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو المقبل.
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قمة بوتين - بايدن في جنيف 16 يونيو المقبلصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2021-05-25
25 مايو 2021 - 13 شوّال 1442
05:18 PM
قمة بوتين - بايدن في جنيف 16 يونيو المقبل
أعلن الكرملين اليوم الثلاثاء أنه تم الاتفاق على عقد محادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي جو بايدن في جنيف في 16 يونيو المقبل.
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