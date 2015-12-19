النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها ‫

التحالف: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الدفاعات السعودية دمّرت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف أن الميليشيا حاولت استهداف المسافرين، فجر اليوم، بثلاث مسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً للهجمات العابرة للحدود.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها ‫
سبق

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الدفاعات السعودية دمّرت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف أن الميليشيا حاولت استهداف المسافرين، فجر اليوم، بثلاث مسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً للهجمات العابرة للحدود.

19 ديسمبر 2021 - 15 جمادى الأول 1443
11:08 AM

الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها ‫

التحالف: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
462

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الدفاعات السعودية دمّرت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف أن الميليشيا حاولت استهداف المسافرين، فجر اليوم، بثلاث مسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً للهجمات العابرة للحدود.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,656
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,839
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,500
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,431

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

لغة الإشارة بين سائقي السيارة؟!!

خالد الحقباني
الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

الرياض وأكبر تحدٍّ اجتماعي إقليمي

حواء القرني
الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

الابتكار ونقل التقنية..خطواتنا للعالمية

عبدالرحمن المرشد
الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

الاحتيال الإلكتروني والفطنة البشرية

مها الجبر
الزواج وتربية القطط!

الزواج وتربية القطط!

حسن آل عمير
ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

ميزانية تريليونية تؤكد متانة الاقتصاد

علي آل شرمة
أشجار الباحة تموت!

أشجار الباحة تموت!

صالح مطر الغامدي
السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

السياحة.. صناعة التاريخ والجغرافيا

ماجد آل حسنه
البيض "المبستر" غير موجود!

البيض "المبستر" غير موجود!

محمد باحارث
أهم شيء تصل..!!

أهم شيء تصل..!!

بدر الغامدي
علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

علامات نجاح الجولة الخليجية لولي العهد

ماجد البريكان
قُبلة على رأس مؤذن

قُبلة على رأس مؤذن

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة