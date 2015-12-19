الدفاعات السعودية تدمّر طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها ‫

التحالف: الميليشيا الحوثية حاولت استهداف المسافرين فجر اليوم

قال تحالف دعم الشرعية في اليمن، اليوم، إن الدفاعات السعودية دمّرت طائرتين مسيّرتين أُطلقتا باتجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف أن الميليشيا حاولت استهداف المسافرين، فجر اليوم، بثلاث مسيّرات انطلقت من مطار صنعاء الذي أصبح مركزاً للهجمات العابرة للحدود.