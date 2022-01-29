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وصول عدد من وزراء الداخلية الخليجيين لحضور اختتام "أمن الخليج العربي 3"

التمرين التعبوي المشترك نفذته الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون

وصل عدد من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المنطقة الشرقية اليوم، لحضور الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 3".

وقد وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقبالهما الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وعدد من كبار المسؤولين.

كما وصل معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

فيما وصل في وقت سابق اليوم وكيل وزارة الداخلية بدولة قطر الشيخ اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني، ووكيل وزارة الداخلية في دولة الكويت المكلف اللواء أنور عبداللطيف البرجس.

وكان في استقبالهما وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

المنطقة الشرقية أمن الخليج العربي 3 وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وصول عدد من وزراء الداخلية الخليجيين لحضور اختتام "أمن الخليج العربي 3"
سبق

وصل عدد من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المنطقة الشرقية اليوم، لحضور الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 3".

وقد وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقبالهما الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وعدد من كبار المسؤولين.

كما وصل معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

فيما وصل في وقت سابق اليوم وكيل وزارة الداخلية بدولة قطر الشيخ اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني، ووكيل وزارة الداخلية في دولة الكويت المكلف اللواء أنور عبداللطيف البرجس.

وكان في استقبالهما وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:17 PM
اخر تعديل
29 يناير 2022 - 26 جمادى الآخر 1443
04:36 PM

وصول عدد من وزراء الداخلية الخليجيين لحضور اختتام "أمن الخليج العربي 3"

التمرين التعبوي المشترك نفذته الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الظهران
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وصل عدد من وزراء الداخلية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى المنطقة الشرقية اليوم، لحضور الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك للأجهزة الأمنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "أمن الخليج العربي 3".

وقد وصل الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، ووزير الداخلية بسلطنة عُمان حمود بن فيصل البوسعيدي.

وكان في استقبالهما لدى وصولهما مطار قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران، الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

كما كان في استقبالهما الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، والأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف وعدد من كبار المسؤولين.

كما وصل معالي الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية بمملكة البحرين، حيث كان في استقباله لدى وصوله مقر الحفل معالي نائب وزير الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود.

فيما وصل في وقت سابق اليوم وكيل وزارة الداخلية بدولة قطر الشيخ اللواء عبدالعزيز بن فيصل آل ثاني، ووكيل وزارة الداخلية في دولة الكويت المكلف اللواء أنور عبداللطيف البرجس.

وكان في استقبالهما وكيل وزارة الداخلية الدكتور هشام الفالح.

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