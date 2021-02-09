كورونا في فلسطين.. 1022 إصابة جديدة و9 وفيات و733 حالة تعافٍ

خلال الساعات الـ24 الماضية

سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و733 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المركّزة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.