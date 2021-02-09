كورونا في فلسطين.. 1022 إصابة جديدة و9 وفيات و733 حالة تعافٍ
خلال الساعات الـ24 الماضية
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و733 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المركّزة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.
كورونا في فلسطين.. 1022 إصابة جديدة و9 وفيات و733 حالة تعافٍ
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2021-02-09
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و733 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المركّزة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.
09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
04:22 PM
كورونا في فلسطين.. 1022 إصابة جديدة و9 وفيات و733 حالة تعافٍ
سجلت فلسطين خلال الساعات الـ24 الماضية، 9 وفيات و1022 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و733 حالة تعافٍ، في جميع المحافظات الفلسطينية.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 93.7 %، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 5.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 58 مريضًا في غرف العناية المركّزة، بينهم 17 مريضًا على أجهزة التنفس الصناعي.