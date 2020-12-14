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الكشف عن تفاصيل اختبار سري تُجريه "جوجل" على محرك بحثها

يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش"

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء شركة "جوجل" اختبارًا سريًّا على محرك بحثها على نطاق محدود جدًّا.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تفاصيل ذلك الاختبار السري، الذي يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش".

وأوضح أن "جوجل" حاليًا تختبر إمكانية اعتماد "الوضع المظلم" لعمليات بحث الويب على سطح المكتب؛ لتُمَكّن مستخدميها من تصفح الإنترنت بأمان ليلًا دون التأثير على أعينهم.

ولفتت إلى أن الاختبارات حتى الآن محدود فقط على بعض المتصفحات مثل "فاير فوكس" وعلى بعض الأجهزة، وتصل بطريقة عشوائية وتظل مفعلة لعدد من الساعات ثم تختفي مرة أخرى.

ويأتي الوضع المظلم في محرك بحث جوجل، في شكل خلفية رمادية داكنة مع شعار جوجل باللون الأبيض وأزرار باللون الأزرق.

ولم تعلن حتى الآن متى ستقدم جوجل تلك التقنية الجديدة لكل مستخدميها عبر أجهزة "ماك أو إس" أو "ويندوز 10"، ولكن مصادر أشارت إلى أنها تجهز إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

جوجل

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

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الكشف عن تفاصيل اختبار سري تُجريه "جوجل" على محرك بحثها
سبق

كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء شركة "جوجل" اختبارًا سريًّا على محرك بحثها على نطاق محدود جدًّا.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تفاصيل ذلك الاختبار السري، الذي يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش".

وأوضح أن "جوجل" حاليًا تختبر إمكانية اعتماد "الوضع المظلم" لعمليات بحث الويب على سطح المكتب؛ لتُمَكّن مستخدميها من تصفح الإنترنت بأمان ليلًا دون التأثير على أعينهم.

ولفتت إلى أن الاختبارات حتى الآن محدود فقط على بعض المتصفحات مثل "فاير فوكس" وعلى بعض الأجهزة، وتصل بطريقة عشوائية وتظل مفعلة لعدد من الساعات ثم تختفي مرة أخرى.

ويأتي الوضع المظلم في محرك بحث جوجل، في شكل خلفية رمادية داكنة مع شعار جوجل باللون الأبيض وأزرار باللون الأزرق.

ولم تعلن حتى الآن متى ستقدم جوجل تلك التقنية الجديدة لكل مستخدميها عبر أجهزة "ماك أو إس" أو "ويندوز 10"، ولكن مصادر أشارت إلى أنها تجهز إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

14 ديسمبر 2020 - 29 ربيع الآخر 1442
09:49 AM

الكشف عن تفاصيل اختبار سري تُجريه "جوجل" على محرك بحثها

يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش"

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صحيفة سبق الإلكترونية - القاهرة
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كشفت تقارير صحفية عالمية عن إجراء شركة "جوجل" اختبارًا سريًّا على محرك بحثها على نطاق محدود جدًّا.

ونشر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، تفاصيل ذلك الاختبار السري، الذي يتم إجراؤه على نسخة سطح المكتب من محرك البحث "جوجل سيرش".

وأوضح أن "جوجل" حاليًا تختبر إمكانية اعتماد "الوضع المظلم" لعمليات بحث الويب على سطح المكتب؛ لتُمَكّن مستخدميها من تصفح الإنترنت بأمان ليلًا دون التأثير على أعينهم.

ولفتت إلى أن الاختبارات حتى الآن محدود فقط على بعض المتصفحات مثل "فاير فوكس" وعلى بعض الأجهزة، وتصل بطريقة عشوائية وتظل مفعلة لعدد من الساعات ثم تختفي مرة أخرى.

ويأتي الوضع المظلم في محرك بحث جوجل، في شكل خلفية رمادية داكنة مع شعار جوجل باللون الأبيض وأزرار باللون الأزرق.

ولم تعلن حتى الآن متى ستقدم جوجل تلك التقنية الجديدة لكل مستخدميها عبر أجهزة "ماك أو إس" أو "ويندوز 10"، ولكن مصادر أشارت إلى أنها تجهز إطلاقها خلال الأشهر المقبلة.

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