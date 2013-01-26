النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

اعتقال واتهام وصورة.. السجن ينتظر تركيًاً بتهمة "إهانة وزير الداخلية"

عقوبة تتراوح من سنة وشهرين لسنتين و4 أشهر.. "منشورات تشهيرية"!

يواجه مواطن تركي، السجن لعامين و4 أشهر بتهمة إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدرت لائحة الاتهام بحق المشتبه به "إ.ي" الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله بتهمة إهانة وزير الداخلية "صويلو" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقاً مليئاً بالشتائم على صورة لوزير الداخلية مع والدته المريضة.

وطالبت اللائحة بسجن المواطن لمدة تتراوح من سنة وشهرين إلى سنتين و4 أشهر بتهمة "إهانة موظف عمومي بسبب وظيفته".

وبحسب "زمان" التركية، تم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية السادسة والثلاثين في باكيركوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها "صويلو" دعوى قضائية ضد مواطن تركي يتهمه بإهانته، ففي أغسطس 2020، اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطناً يبلغ من العمر 46 عاماً، في مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موغلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بـ"صويلو"، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
اعتقال واتهام وصورة.. السجن ينتظر تركيًاً بتهمة "إهانة وزير الداخلية"
سبق

يواجه مواطن تركي، السجن لعامين و4 أشهر بتهمة إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدرت لائحة الاتهام بحق المشتبه به "إ.ي" الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله بتهمة إهانة وزير الداخلية "صويلو" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقاً مليئاً بالشتائم على صورة لوزير الداخلية مع والدته المريضة.

وطالبت اللائحة بسجن المواطن لمدة تتراوح من سنة وشهرين إلى سنتين و4 أشهر بتهمة "إهانة موظف عمومي بسبب وظيفته".

وبحسب "زمان" التركية، تم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية السادسة والثلاثين في باكيركوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها "صويلو" دعوى قضائية ضد مواطن تركي يتهمه بإهانته، ففي أغسطس 2020، اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطناً يبلغ من العمر 46 عاماً، في مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موغلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بـ"صويلو"، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

26 يناير 2021 - 13 جمادى الآخر 1442
02:18 PM

اعتقال واتهام وصورة.. السجن ينتظر تركيًاً بتهمة "إهانة وزير الداخلية"

عقوبة تتراوح من سنة وشهرين لسنتين و4 أشهر.. "منشورات تشهيرية"!

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
224

يواجه مواطن تركي، السجن لعامين و4 أشهر بتهمة إهانة وزير الداخلية سليمان صويلو، على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدرت لائحة الاتهام بحق المشتبه به "إ.ي" الذي أطلق سراحه بعد اعتقاله بتهمة إهانة وزير الداخلية "صويلو" على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كتب تعليقاً مليئاً بالشتائم على صورة لوزير الداخلية مع والدته المريضة.

وطالبت اللائحة بسجن المواطن لمدة تتراوح من سنة وشهرين إلى سنتين و4 أشهر بتهمة "إهانة موظف عمومي بسبب وظيفته".

وبحسب "زمان" التركية، تم إرسال لائحة الاتهام إلى المحكمة الجنائية السادسة والثلاثين في باكيركوي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يرفع فيها "صويلو" دعوى قضائية ضد مواطن تركي يتهمه بإهانته، ففي أغسطس 2020، اعتقلت قوات الشرطة التركية، مواطناً يبلغ من العمر 46 عاماً، في مقاطعة بودروم التابعة لمدينة موغلا التركية، بتهمة نشر منشورات تشهيرية بـ"صويلو"، على حسابه بمواقع التواصل الاجتماعي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,590
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,166
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,066
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,986

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة