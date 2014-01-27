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جولات ميدانية لـ"أمانة نجران" على مصانع البلك والخرسانة الجاهزة

تهدف لتوحيد المواصفات الفنية وضبط الجودة وفقًا لاشتراطات التأهيل

نفّذت أمانة منطقة نجران -ممثلةً في إدارة الجودة والعمل المؤسسي أمس- جولات ميدانية على مصانع الخرسانة والبلك الآلي بالمنطقة؛ بهدف توحيد المواصفات الفنية في صناعتها، وضبط الجودة في الأعمال المدنية وفقًا لاشتراطات التأهيل.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أهمية التأكد من جودة الخرسانة الجاهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية في صناعتها، وتحقيق معايير الجودة للمصانع الخرسانية وخلاطات الإسفلت، بما يتوافق مع اشتراطات مختبرات الفحص المتخصصة، وبرنامج تقييم المختبرات المدنية بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لتطبيق نظم الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء.

أمانة منطقة نجران

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جولات ميدانية لـ"أمانة نجران" على مصانع البلك والخرسانة الجاهزة
سبق

نفّذت أمانة منطقة نجران -ممثلةً في إدارة الجودة والعمل المؤسسي أمس- جولات ميدانية على مصانع الخرسانة والبلك الآلي بالمنطقة؛ بهدف توحيد المواصفات الفنية في صناعتها، وضبط الجودة في الأعمال المدنية وفقًا لاشتراطات التأهيل.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أهمية التأكد من جودة الخرسانة الجاهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية في صناعتها، وتحقيق معايير الجودة للمصانع الخرسانية وخلاطات الإسفلت، بما يتوافق مع اشتراطات مختبرات الفحص المتخصصة، وبرنامج تقييم المختبرات المدنية بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لتطبيق نظم الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء.

27 يناير 2021 - 14 جمادى الآخر 1442
11:00 AM

جولات ميدانية لـ"أمانة نجران" على مصانع البلك والخرسانة الجاهزة

تهدف لتوحيد المواصفات الفنية وضبط الجودة وفقًا لاشتراطات التأهيل

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نجران
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نفّذت أمانة منطقة نجران -ممثلةً في إدارة الجودة والعمل المؤسسي أمس- جولات ميدانية على مصانع الخرسانة والبلك الآلي بالمنطقة؛ بهدف توحيد المواصفات الفنية في صناعتها، وضبط الجودة في الأعمال المدنية وفقًا لاشتراطات التأهيل.

وأكد أمين منطقة نجران المهندس عيد بن نايف العتيبي، أهمية التأكد من جودة الخرسانة الجاهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية في صناعتها، وتحقيق معايير الجودة للمصانع الخرسانية وخلاطات الإسفلت، بما يتوافق مع اشتراطات مختبرات الفحص المتخصصة، وبرنامج تقييم المختبرات المدنية بما يتوافق مع التوجه الاستراتيجي لتطبيق نظم الجودة في تنفيذ مشروعات الأمانة بالمنطقة والمحافظات التابعة لها؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة والأداء.

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