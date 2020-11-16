إطلاق حساب "إحكام" في تويتر.. تواصُل مع المواطنين ونافذة إعلامية للجان تملُّك العقارات

أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الحساب الرسمي لـ"إحكام "@Ehkaam_sa، إحدى قنوات التواصل مع المواطنين، والنافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.
أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الحساب الرسمي لـ"إحكام "@Ehkaam_sa، إحدى قنوات التواصل مع المواطنين، والنافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.
الهيئة العامة لعقارات الدولة
أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الحساب الرسمي لـ"إحكام "@Ehkaam_sa، إحدى قنوات التواصل مع المواطنين، والنافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.
أعلن محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بافقيه الحساب الرسمي لـ"إحكام "@Ehkaam_sa، إحدى قنوات التواصل مع المواطنين، والنافذة الإعلامية لأعمال الأمانة العامة للجان النظر في طلبات تملُّك العقارات.