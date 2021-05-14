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طبيب شعر بالذنب لنقله العدوى لوالدته فكان الجواب من وزير الصحة

لاقت ردود فعل واسعة وقال فيها: لم أتخيل في يوم أن ندخل المستشفى بسببي

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع أحد الأطباء، الذي نشر تغريدة أكد فيها أنه يشعر بالذنب لتسببه في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد لأمه وإخوانه، لتأتي كلمات الوزير له بلسماً، حيث لم يغفل عن رفع معنويات وتطمين أبطال "الصحة"، وهنا يأتي دور القائد المحفز.

وتفصيلاً؛ قال الطبيب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" لاقت ردود فعل واسعة: ‏ما تخيلت أبداً في يوم من الأيام أني أضر أمي وإخواني، ولا تخيلت أبداً أنه في يوم بندخل المستشفى جميعنا بسببي!"

وأضاف: أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي وإخواني؛ فيا رب ما خرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لا يغادر سقماً.

وتفاعل وزير الصحة مع تلك الكلمات بقوله: "‏‎أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم".

فيروس كورونا الجديد توفيق الربيعة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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طبيب شعر بالذنب لنقله العدوى لوالدته فكان الجواب من وزير الصحة
سبق

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع أحد الأطباء، الذي نشر تغريدة أكد فيها أنه يشعر بالذنب لتسببه في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد لأمه وإخوانه، لتأتي كلمات الوزير له بلسماً، حيث لم يغفل عن رفع معنويات وتطمين أبطال "الصحة"، وهنا يأتي دور القائد المحفز.

وتفصيلاً؛ قال الطبيب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" لاقت ردود فعل واسعة: ‏ما تخيلت أبداً في يوم من الأيام أني أضر أمي وإخواني، ولا تخيلت أبداً أنه في يوم بندخل المستشفى جميعنا بسببي!"

وأضاف: أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي وإخواني؛ فيا رب ما خرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لا يغادر سقماً.

وتفاعل وزير الصحة مع تلك الكلمات بقوله: "‏‎أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم".

14 مايو 2020 - 21 رمضان 1441
01:13 PM

طبيب شعر بالذنب لنقله العدوى لوالدته فكان الجواب من وزير الصحة

لاقت ردود فعل واسعة وقال فيها: لم أتخيل في يوم أن ندخل المستشفى بسببي

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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7,903

تفاعل وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، مع أحد الأطباء، الذي نشر تغريدة أكد فيها أنه يشعر بالذنب لتسببه في نقل عدوى فيروس كورونا المستجد لأمه وإخوانه، لتأتي كلمات الوزير له بلسماً، حيث لم يغفل عن رفع معنويات وتطمين أبطال "الصحة"، وهنا يأتي دور القائد المحفز.

وتفصيلاً؛ قال الطبيب في تغريدة نشرها على حسابه الشخصي على "تويتر" لاقت ردود فعل واسعة: ‏ما تخيلت أبداً في يوم من الأيام أني أضر أمي وإخواني، ولا تخيلت أبداً أنه في يوم بندخل المستشفى جميعنا بسببي!"

وأضاف: أشعر بالذنب لانتقال العدوى مني لأمي وإخواني؛ فيا رب ما خرجت من البيت إلا لخدمة الناس ومساعدتهم، أنزل علينا رحماتك وشفاء لا يغادر سقماً.

وتفاعل وزير الصحة مع تلك الكلمات بقوله: "‏‎أخي الدكتور عمر، أسأل الله لك ولعائلتك الشفاء والسلامة، المجتمع يقدر لك ولجميع الممارسين الصحيين تضحياتكم".

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