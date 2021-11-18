8 إصابات يشهدها طريق أم الدوم بعد حادث تصادم مروري شمالي الطائف

4 فرق إسعافية من الهلال الأحمر باشرت بالإضافة إلى فرقتين من "الصحة"

باشرت الفرق الإسعافية التابعة للهلال الأحمر السعودي بالطائف حادث تصادم مروري بين مركبتين، وذلك على كوبري أم الدوم باتجاه الطائف، وخلف الحادث وراءه ثماني إصابات، تم التعامل معها من قِبل المُسعفين.

وأوضح المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بالطائف، شادي بن عابد الثبيتي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغًا يفيد بوجود حادث تصادم بين مركبتين على كوبري أم الدوم باتجاه الطائف، مخلفًا وراءه ثماني إصابات.

وأضاف: على الفور تم توجيه أربع فرق إسعافية من الهلال الأحمر وطلب الدعم من الصحة بفرقتين إسعافيتين، وذلك تحت قيادة القائد الميداني أحمد الصخيري.

وبين "الثبيتي" أنه عند وصول الفرق الإسعافية اتضح أن هناك ثلاث حالات ما بين متوسطة إلى خطيرة، فيما كانت الخمس الحالات المتبقية مستقرة، ما استدعى إلى تقديم الخدمة الطبية الإسعافية الطارئة، ونقلها بعد ذلك إلى مستشفى المويه العام شمال الطائف.