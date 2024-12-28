النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالفيديو.. شجار عنيف بالبرلمان الأردني خلال جلسة تعديل الدستور

وسط حالة من الفوضى والتراشق بالألفاظ واشتباك بالأيدي بين النواب

قرّر رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي رفع جلسة نقاش تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء؛ بسبب الفوضى والمشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني.

وجاء قرار "الدغمي"، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، حيث رفع الجلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لبحث مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

وبعد مشاحنات كلامية، قال رئيس مجلس النواب للنائب سليمان أبو يحيى: "أنت تضع على النار زيتًا"، وأعاد العبارة مرتين، فردّ عليه النائب: "والله مانت داري إشي"، لينفعل "الدغمي" ويقول للنائب: "اخرس واطلع بره".

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالفيديو.. شجار عنيف بالبرلمان الأردني خلال جلسة تعديل الدستور
سبق

قرّر رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي رفع جلسة نقاش تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء؛ بسبب الفوضى والمشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني.

وجاء قرار "الدغمي"، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، حيث رفع الجلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لبحث مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

وبعد مشاحنات كلامية، قال رئيس مجلس النواب للنائب سليمان أبو يحيى: "أنت تضع على النار زيتًا"، وأعاد العبارة مرتين، فردّ عليه النائب: "والله مانت داري إشي"، لينفعل "الدغمي" ويقول للنائب: "اخرس واطلع بره".

28 ديسمبر 2021 - 24 جمادى الأول 1443
02:24 PM

بالفيديو.. شجار عنيف بالبرلمان الأردني خلال جلسة تعديل الدستور

وسط حالة من الفوضى والتراشق بالألفاظ واشتباك بالأيدي بين النواب

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
1,067

قرّر رئيس البرلمان الأردني عبدالكريم الدغمي رفع جلسة نقاش تعديل الدستور، اليوم الثلاثاء؛ بسبب الفوضى والمشاحنات بين أعضاء البرلمان الأردني.

وجاء قرار "الدغمي"، بعد الفوضى والتراشق بالألفاظ بين النواب، حيث رفع الجلسة لمدة ساعة، والتي كانت مخصصة لبحث مشروع تعديل الدستور، المقترح من قبل الحكومة.

وبعد مشاحنات كلامية، قال رئيس مجلس النواب للنائب سليمان أبو يحيى: "أنت تضع على النار زيتًا"، وأعاد العبارة مرتين، فردّ عليه النائب: "والله مانت داري إشي"، لينفعل "الدغمي" ويقول للنائب: "اخرس واطلع بره".

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,973
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,043
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,611
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,522

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة