"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة

"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.

وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.