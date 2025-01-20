النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة

"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.

وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

حالة الطقس الأرصاد حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة
سبق

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.

وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
10:29 AM

"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة

"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
1,421

قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.

وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,048
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,072
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,496
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
31,129

كاريكاتير

تشويه صورة المرأة السعودية في السوشال ميديا

المقالات

الإبل والعالمية!

الإبل والعالمية!

ماجد البريكان
خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

خبراء الطقس.. مَنْ نصدِّق؟

عبدالرحمن المرشد
عبث الرئيس التركي!

عبث الرئيس التركي!

ماجد البريكان
ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

ماذا لو كنتَ وزيرًا؟

عبدالغني الشيخ
موضة التنجيم على القنوات

موضة التنجيم على القنوات

عبدالرحمن المرشد
الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة