"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة
"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.
وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.
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"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2020-01-20
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.
وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.
20 يناير 2020 - 25 جمادى الأول 1441
10:29 AM
"تحت الصفر" .. حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة
"الأرصاد": خلال الربع الأول من الشتاء وتشير التوقعات إلى استمرار الانخفاض
قالت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، إن حائل تتصدّر مدن المملكة بتسجيل أقل درجة حرارة دون الصفر (-1) خلال الربع الأول من فصل الشتاء، وفقاً لمراصد الهيئة.
وأضافت أن التوقعات تشير -بمشيئة الله- إلى استمرار الانخفاض الملموس لدرجات الحرارة على المملكة، خاصة المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية.