كسب القادسية بهدفين .. الاتحاد يتوج بكأس الدوري الممتاز للبراعم

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله كبوها فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.



وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام فريق القادسية التي جرت اليوم، على ملعب الأخير في الخبر وحسمها الاتحاد بالفوز 2-0 لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة.



وكان الاتحاد حسم رسميًا لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الهلال الوصيف بهدف نظيف.