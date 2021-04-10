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كسب القادسية بهدفين .. الاتحاد يتوج بكأس الدوري الممتاز للبراعم

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله كبوها فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.

وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام فريق القادسية التي جرت اليوم، على ملعب الأخير في الخبر وحسمها الاتحاد بالفوز 2-0 لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة.

وكان الاتحاد حسم رسميًا لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الهلال الوصيف بهدف نظيف.

الدوري الممتاز للبراعم الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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كسب القادسية بهدفين .. الاتحاد يتوج بكأس الدوري الممتاز للبراعم
سبق

توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله كبوها فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.

وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام فريق القادسية التي جرت اليوم، على ملعب الأخير في الخبر وحسمها الاتحاد بالفوز 2-0 لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة.

وكان الاتحاد حسم رسميًا لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الهلال الوصيف بهدف نظيف.

10 إبريل 2021 - 28 شعبان 1442
11:42 PM

كسب القادسية بهدفين .. الاتحاد يتوج بكأس الدوري الممتاز للبراعم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الخبر
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توّج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم عبد الله كبوها فريق الاتحاد بكأس الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020-2021.

وجاءت مراسم التتويج عقب مباراة الفريق أمام فريق القادسية التي جرت اليوم، على ملعب الأخير في الخبر وحسمها الاتحاد بالفوز 2-0 لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة.

وكان الاتحاد حسم رسميًا لقب الدوري في الجولة الماضية بعد الفوز على الهلال الوصيف بهدف نظيف.

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