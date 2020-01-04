النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

في حائل .. صاحب فيديو الناقة الشهير يروي لـ "سبق" القصة الكاملة

رَدَّ على ما نشرته الصحف الهندية .. وأكَّدَ: حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء

روى صاحب مقطع الناقة الشهير حسن مشعان الشملاني؛ القصة الكاملة لواقعة احتضان الناقة له، لافتاً إلى أن الفيديو التقطه صديقه المصوّر طلال اليحيا؛ في حائل منذ عامين، وكشف عن الناس الذين تحتضنهم الناقة دون غيرهم.

وكانت "سبق" قد نشرت منذ أيام خبراً عن فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب بين ناقة وصاحبها.

وفي مقابلة مع "سبق"، أكّد "الشملاني"؛ أن عناق ناقته يحدث يومياً معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم، منذ خمس سنوات، مؤكداً أن تصوير الواقعة الشهيرة حدث منذ عامين عند إبل بقرية عريجا، 20 كلم شرقي حائل.

ونفي "الشملاني"؛ ما تمّ تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابٍ عنها لوفاة ابنه، مؤكداً أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.

وتعليقاً على الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الهندية، أكّد أنه جزءٌ مقتطعٌ، وقام بنشر الفيديو الكامل للواقعة.

وتحت شعار "حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء"، أكّد "الشملاني"؛ أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صوراً لشقيقهم "سلطان"؛ والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة "بكرة".

واختتم " الشملاني"؛ بأنه قبل نحو أسبوع ولدت تلك الناقة، بكرة، وهي بكرها.

كما التقت "سبق"، المصوّر طلال اليحيا؛ الذي التقط الفيديو وظهر صوته وهو يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها، ويعلق قائلاً "لا إله إلا الله".

ويروي "اليحيا"؛ أن "الشملاني"؛ روى له قصة الناقة ومقدار حبها له ولأولاده، فقرّر التقاط مشاهد تبرز هذا الحب، وهو ما حدث عقب عودة "الشملاني" من إجازته، وأصبح هو المشهد الشهير.

أيمن حسن القاهرة خالد السليمي حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
في حائل .. صاحب فيديو الناقة الشهير يروي لـ "سبق" القصة الكاملة
سبق

روى صاحب مقطع الناقة الشهير حسن مشعان الشملاني؛ القصة الكاملة لواقعة احتضان الناقة له، لافتاً إلى أن الفيديو التقطه صديقه المصوّر طلال اليحيا؛ في حائل منذ عامين، وكشف عن الناس الذين تحتضنهم الناقة دون غيرهم.

وكانت "سبق" قد نشرت منذ أيام خبراً عن فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب بين ناقة وصاحبها.

وفي مقابلة مع "سبق"، أكّد "الشملاني"؛ أن عناق ناقته يحدث يومياً معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم، منذ خمس سنوات، مؤكداً أن تصوير الواقعة الشهيرة حدث منذ عامين عند إبل بقرية عريجا، 20 كلم شرقي حائل.

ونفي "الشملاني"؛ ما تمّ تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابٍ عنها لوفاة ابنه، مؤكداً أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.

وتعليقاً على الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الهندية، أكّد أنه جزءٌ مقتطعٌ، وقام بنشر الفيديو الكامل للواقعة.

وتحت شعار "حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء"، أكّد "الشملاني"؛ أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صوراً لشقيقهم "سلطان"؛ والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة "بكرة".

واختتم " الشملاني"؛ بأنه قبل نحو أسبوع ولدت تلك الناقة، بكرة، وهي بكرها.

كما التقت "سبق"، المصوّر طلال اليحيا؛ الذي التقط الفيديو وظهر صوته وهو يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها، ويعلق قائلاً "لا إله إلا الله".

ويروي "اليحيا"؛ أن "الشملاني"؛ روى له قصة الناقة ومقدار حبها له ولأولاده، فقرّر التقاط مشاهد تبرز هذا الحب، وهو ما حدث عقب عودة "الشملاني" من إجازته، وأصبح هو المشهد الشهير.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:41 AM

في حائل .. صاحب فيديو الناقة الشهير يروي لـ "سبق" القصة الكاملة

رَدَّ على ما نشرته الصحف الهندية .. وأكَّدَ: حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء

A A A
مجموعة من المحررين - الرياض
5
53,211

روى صاحب مقطع الناقة الشهير حسن مشعان الشملاني؛ القصة الكاملة لواقعة احتضان الناقة له، لافتاً إلى أن الفيديو التقطه صديقه المصوّر طلال اليحيا؛ في حائل منذ عامين، وكشف عن الناس الذين تحتضنهم الناقة دون غيرهم.

وكانت "سبق" قد نشرت منذ أيام خبراً عن فيديو مؤثر تناقلته وسائل إعلام هندية، يكشف مقدار الحب بين ناقة وصاحبها.

وفي مقابلة مع "سبق"، أكّد "الشملاني"؛ أن عناق ناقته يحدث يومياً معه ومع أبنائه فقط، دون غيرهم، منذ خمس سنوات، مؤكداً أن تصوير الواقعة الشهيرة حدث منذ عامين عند إبل بقرية عريجا، 20 كلم شرقي حائل.

ونفي "الشملاني"؛ ما تمّ تداوله وقت تصوير الفيديو، من أن ناقته التفت حوله بعد غيابٍ عنها لوفاة ابنه، مؤكداً أن عناقها له جاء بعد إجازة عشرة أيام قضاها خارج حائل.

وتعليقاً على الفيديو الذي نشرته وسائل الإعلام الهندية، أكّد أنه جزءٌ مقتطعٌ، وقام بنشر الفيديو الكامل للواقعة.

وتحت شعار "حب الإبل ينتقل من الآباء إلى الأبناء"، أكّد "الشملاني"؛ أن حب الناقة له ولأبنائه نشأ منذ صغرها، إذ التقط أبناؤه صوراً لشقيقهم "سلطان"؛ والناقة تحتضنه بصغرها قبل نحو خمس سنوات، وهي صغيرة "بكرة".

واختتم " الشملاني"؛ بأنه قبل نحو أسبوع ولدت تلك الناقة، بكرة، وهي بكرها.

كما التقت "سبق"، المصوّر طلال اليحيا؛ الذي التقط الفيديو وظهر صوته وهو يُبدي دهشته من هذا الحب بين الناقة وراعيها، ويعلق قائلاً "لا إله إلا الله".

ويروي "اليحيا"؛ أن "الشملاني"؛ روى له قصة الناقة ومقدار حبها له ولأولاده، فقرّر التقاط مشاهد تبرز هذا الحب، وهو ما حدث عقب عودة "الشملاني" من إجازته، وأصبح هو المشهد الشهير.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,289
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,692
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,094
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,632

كاريكاتير

تم الدعس

المقالات

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

الإسكان.. أرامكو.. الفنون.. الهلال.. مكاسب ٢٠١٩

عبدالغني الشيخ
الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

الوزير "المغيّر" وفرسان 2019

سارة عفتان
الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

الابتعاث الثقافي.. استشراف للمستقبل السعودي

سعيد آل جندب
10 آلاف ساعة..!

10 آلاف ساعة..!

بدر الغامدي
وعود يا ليل ما أطولك..!

وعود يا ليل ما أطولك..!

عبدالرحمن المرشد
الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

الفساد الخفي في سياسة الإفصاح وتعارض المصالح

عبدالغني الشيخ
التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

التأمين الطبي.. المواطن انتظار..!

عبدالرحمن المرشد
"قوتنا الناعمة" في التعليم

"قوتنا الناعمة" في التعليم

خالد الحقباني
روح القيادة

روح القيادة

عبدالله بن خميس العمري
أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

أرامكو السعودية عزيمة لا تلين

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة