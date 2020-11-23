النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 231 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 445 خلال الـ24 ساعة الماضية

الجيش الإثيوبي يطوق عاصمة الإقليم المتمرد

جبهة تيغراي قصفت "أمهرة" بالصواريخ

ذكر المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين اليوم الاثنين أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تطوق حاليًا مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، وأصبحت على مسافة نحو 50 كيلومترًا منها.

وأضاف "حسين" في رسالة نصية لـ"رويترز" بأن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة المجاورة، التي تدعم سلطاتها الهجوم الاتحادي.

ولم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي.

الجيش الإثيوبي مدينة ميكيلي

الرئيسية/ محطات

اعلان
الجيش الإثيوبي يطوق عاصمة الإقليم المتمرد
سبق

ذكر المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين اليوم الاثنين أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تطوق حاليًا مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، وأصبحت على مسافة نحو 50 كيلومترًا منها.

وأضاف "حسين" في رسالة نصية لـ"رويترز" بأن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة المجاورة، التي تدعم سلطاتها الهجوم الاتحادي.

ولم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي.

23 نوفمبر 2020 - 8 ربيع الآخر 1442
08:25 PM

الجيش الإثيوبي يطوق عاصمة الإقليم المتمرد

جبهة تيغراي قصفت "أمهرة" بالصواريخ

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
247

ذكر المتحدث باسم الحكومة رضوان حسين اليوم الاثنين أن القوات الفيدرالية الإثيوبية تطوق حاليًا مدينة ميكيلي عاصمة إقليم تيغراي المتمرد، وأصبحت على مسافة نحو 50 كيلومترًا منها.

وأضاف "حسين" في رسالة نصية لـ"رويترز" بأن قوات تيغراي أطلقت صواريخ اليوم على بحر دار عاصمة منطقة أمهرة المجاورة، التي تدعم سلطاتها الهجوم الاتحادي.

ولم يصدر رد فوري من جبهة تحرير تيغراي.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,047
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,188
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
24,714
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
27,494

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً
تمكين المرأة السعودية.. حضور مميز في تمثيل الوطن خارجياًً

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة