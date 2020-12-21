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"بلدية صامطة" تنهي عقد المنطقة الصناعية وتسلم الموقع للمستثمر

"منيف": تقع على مساحة ٥١١٠٠٠ م٢ وبدء التنفيذ خلال ١٥شهرًا

اعتمد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان عقد المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة وتم تسليم الموقع للمستثمر للبدء في إنشاء المشروع.

وصرح رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف بأن المنطقة الصناعية في محافظة صامطة تعد من أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية في المحافظة، حيث تقع على مساحة ٥١١٠٠٠ م٢وسيتم البدء في أعمال التنفيذ خلال ١٥شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

وأوضح أن المنطقة تشمل أنشطة معارض سيارات ورش الحدادة والنجارة والألمونيوم والميكانيكا وأيضًا وكالات بيع قطع الغيار ومخارط ومحال زينة السيارات وغيرها مع كامل الخدمات المساندة الأخرى التي تلبي احتياج مواطني المحافظة، الأمر الذي سيُسهم في تحسين المشهد الحضري وتوحيد هذه الأنشطة في موقع واحد تتوفر به كل الخدمات.

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"بلدية صامطة" تنهي عقد المنطقة الصناعية وتسلم الموقع للمستثمر
سبق

اعتمد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان عقد المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة وتم تسليم الموقع للمستثمر للبدء في إنشاء المشروع.

وصرح رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف بأن المنطقة الصناعية في محافظة صامطة تعد من أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية في المحافظة، حيث تقع على مساحة ٥١١٠٠٠ م٢وسيتم البدء في أعمال التنفيذ خلال ١٥شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

وأوضح أن المنطقة تشمل أنشطة معارض سيارات ورش الحدادة والنجارة والألمونيوم والميكانيكا وأيضًا وكالات بيع قطع الغيار ومخارط ومحال زينة السيارات وغيرها مع كامل الخدمات المساندة الأخرى التي تلبي احتياج مواطني المحافظة، الأمر الذي سيُسهم في تحسين المشهد الحضري وتوحيد هذه الأنشطة في موقع واحد تتوفر به كل الخدمات.

21 ديسمبر 2020 - 6 جمادى الأول 1442
10:20 PM

"بلدية صامطة" تنهي عقد المنطقة الصناعية وتسلم الموقع للمستثمر

"منيف": تقع على مساحة ٥١١٠٠٠ م٢ وبدء التنفيذ خلال ١٥شهرًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
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اعتمد أمين منطقة جازان الأستاذ نايف بن سعيدان عقد المنطقة الصناعية بمحافظة صامطة وتم تسليم الموقع للمستثمر للبدء في إنشاء المشروع.

وصرح رئيس البلدية الدكتور سالم بن منيف بأن المنطقة الصناعية في محافظة صامطة تعد من أهم المشروعات الاستثمارية والتنموية في المحافظة، حيث تقع على مساحة ٥١١٠٠٠ م٢وسيتم البدء في أعمال التنفيذ خلال ١٥شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

وأوضح أن المنطقة تشمل أنشطة معارض سيارات ورش الحدادة والنجارة والألمونيوم والميكانيكا وأيضًا وكالات بيع قطع الغيار ومخارط ومحال زينة السيارات وغيرها مع كامل الخدمات المساندة الأخرى التي تلبي احتياج مواطني المحافظة، الأمر الذي سيُسهم في تحسين المشهد الحضري وتوحيد هذه الأنشطة في موقع واحد تتوفر به كل الخدمات.

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