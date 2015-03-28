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مكاتب الصلح بالنيابة العامة تنهي 62% من القضايا بالصلح

واحتل مكتب الرياض المرتبة الأولى في القضايا 1473 قضية

أنهت مكاتب الصلح في النيابة العامة معالجة (4726) قضية، قبل وصولها إلى المحكمة، خلال عام 2020م، حيث بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح ما نسبته 62% من مجموع القضايا المحالة للمكاتب.

واحتل مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ (1473) قضية، وتلاه مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ (1256) قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ (575) قضية، وما عدده (1422) قضية في مكاتب الصلح في باقي فروع النيابة العامة بالمملكة.

وجاءت القضايا الأسرية في مقدمة القضايا المعالجة بمجموع (2852) قضية.

الجدير بالذكر أن مكاتب الصلح بالنيابة العامة تقوم بناءاته على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية، واستحدث بقرار النائب العام الشيخ سعود المعجب بهدف تحقيق مصلحة المجني عليه، والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية.

النيابة العامة

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مكاتب الصلح بالنيابة العامة تنهي 62% من القضايا بالصلح
سبق

أنهت مكاتب الصلح في النيابة العامة معالجة (4726) قضية، قبل وصولها إلى المحكمة، خلال عام 2020م، حيث بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح ما نسبته 62% من مجموع القضايا المحالة للمكاتب.

واحتل مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ (1473) قضية، وتلاه مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ (1256) قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ (575) قضية، وما عدده (1422) قضية في مكاتب الصلح في باقي فروع النيابة العامة بالمملكة.

وجاءت القضايا الأسرية في مقدمة القضايا المعالجة بمجموع (2852) قضية.

الجدير بالذكر أن مكاتب الصلح بالنيابة العامة تقوم بناءاته على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية، واستحدث بقرار النائب العام الشيخ سعود المعجب بهدف تحقيق مصلحة المجني عليه، والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية.

28 مارس 2021 - 15 شعبان 1442
02:38 PM

مكاتب الصلح بالنيابة العامة تنهي 62% من القضايا بالصلح

واحتل مكتب الرياض المرتبة الأولى في القضايا 1473 قضية

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
4
1,072

أنهت مكاتب الصلح في النيابة العامة معالجة (4726) قضية، قبل وصولها إلى المحكمة، خلال عام 2020م، حيث بلغت نسبة القضايا التي انتهت بالصلح ما نسبته 62% من مجموع القضايا المحالة للمكاتب.

واحتل مكتب الصلح بالرياض المرتبة الأولى في قضايا الصلح بـ (1473) قضية، وتلاه مكاتب الصلح بمكة المكرمة بـ (1256) قضية، ثم مكتب الصلح بالمدينة المنورة بـ (575) قضية، وما عدده (1422) قضية في مكاتب الصلح في باقي فروع النيابة العامة بالمملكة.

وجاءت القضايا الأسرية في مقدمة القضايا المعالجة بمجموع (2852) قضية.

الجدير بالذكر أن مكاتب الصلح بالنيابة العامة تقوم بناءاته على أحدث التجارب الدولية في مجال الصلح والتسويات الجنائية، واستحدث بقرار النائب العام الشيخ سعود المعجب بهدف تحقيق مصلحة المجني عليه، والاستقرار الأسري والمجتمعي، وتخفيف العبء على المحاكم الجزائية.

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