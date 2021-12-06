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الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بناءً على توجيه خادم الحرمين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 5/ 1443هـ الموافق 6/ 12/ 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

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الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
سبق

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 5/ 1443هـ الموافق 6/ 12/ 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
06:35 PM
اخر تعديل
06 ديسمبر 2021 - 2 جمادى الأول 1443
09:22 PM

الديوان الملكي: ولي العهد يغادر المملكة في زيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

بناءً على توجيه خادم الحرمين لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
11
15,673

صدر اليوم عن الديوان الملكي البيان التالي:
"بيان من الديوان الملكي"
بناءً على توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - وانطلاقاً من حرص مقامه الكريم على التواصل مع قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية, وتعزيزاً لروابط الأخوة لما فيه خدمة ومصلحة شعوب دول المجلس، فقد غادر بحفظ الله ورعايته صاحب السمو الملكي الأمير/ محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الاثنين 2/ 5/ 1443هـ الموافق 6/ 12/ 2021م، للقيام بزيارات رسمية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الشقيقة، يلتقي خلالها بأصحاب الجلالة والسمو قادة سلطنة عُمان، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، لبحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في المجالات كافة، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك.
حفظ الله سموه في سفره وإقامته،،،

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