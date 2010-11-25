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"بلدية تربة حائل" تواصل أعمال الردم في مخطط 861

تمهيداً لسفلتة عدد من الشوارع الداخلية

تواصل إدارة المشاريع ببلدية مدينة تربة حائل، بمتابعة من رئيسها سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، أعمال الردم في مخطط 861 وذلك تمهيداً لسفلتة عدد من الشوارع الداخلية بعد التوسع العمراني في المخطط.

وتأتي أعمال السفلتة الحالية في مخطط 861 بمدينة تربة حائل، استكمالاً لمشاريع سفلتة سابقة نُفذت في المخطط الواقع في جنوب غربي المدينة.

وينتظر سكان المخطط، استكمال بقية المشاريع البلدية مثل الأرصفة والإنارة والتشجير، وكذلك استكمال وتشغيل مشروع المياه التابع لمكتب خدمات المياه بفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة حائل.

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"بلدية تربة حائل" تواصل أعمال الردم في مخطط 861
سبق

تواصل إدارة المشاريع ببلدية مدينة تربة حائل، بمتابعة من رئيسها سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، أعمال الردم في مخطط 861 وذلك تمهيداً لسفلتة عدد من الشوارع الداخلية بعد التوسع العمراني في المخطط.

وتأتي أعمال السفلتة الحالية في مخطط 861 بمدينة تربة حائل، استكمالاً لمشاريع سفلتة سابقة نُفذت في المخطط الواقع في جنوب غربي المدينة.

وينتظر سكان المخطط، استكمال بقية المشاريع البلدية مثل الأرصفة والإنارة والتشجير، وكذلك استكمال وتشغيل مشروع المياه التابع لمكتب خدمات المياه بفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة حائل.

24 نوفمبر 2020 - 9 ربيع الآخر 1442
11:59 PM

"بلدية تربة حائل" تواصل أعمال الردم في مخطط 861

تمهيداً لسفلتة عدد من الشوارع الداخلية

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منصور الشلاقي - حائل
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تواصل إدارة المشاريع ببلدية مدينة تربة حائل، بمتابعة من رئيسها سعد بن عبدالرحمن الشبرمي، أعمال الردم في مخطط 861 وذلك تمهيداً لسفلتة عدد من الشوارع الداخلية بعد التوسع العمراني في المخطط.

وتأتي أعمال السفلتة الحالية في مخطط 861 بمدينة تربة حائل، استكمالاً لمشاريع سفلتة سابقة نُفذت في المخطط الواقع في جنوب غربي المدينة.

وينتظر سكان المخطط، استكمال بقية المشاريع البلدية مثل الأرصفة والإنارة والتشجير، وكذلك استكمال وتشغيل مشروع المياه التابع لمكتب خدمات المياه بفرع وزارة البيئة والزراعة والمياه بمنطقة حائل.

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