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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توالي انخفاض الحرارة على 8 مناطق.. سحب ممطرة على الشرقية وضباب بسواحل البحر الأحمر

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصةً الجنوبية منها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر، كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد تأثير هذا الانخفاض برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنوّرة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة
سبق

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصةً الجنوبية منها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر، كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد تأثير هذا الانخفاض برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنوّرة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

08 نوفمبر 2021 - 3 ربيع الآخر 1443
08:14 AM

"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البَرَد على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة

توالي انخفاض الحرارة على 8 مناطق.. سحب ممطرة على الشرقية وضباب بسواحل البحر الأحمر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على مرتفعات: جازان، عسير، الباحة، مكة المكرّمة، وسماء صحوة إلى غائمة جزئياً قد تتخللها سحبٌ ممطرة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية، خاصةً الجنوبية منها، في حين لا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال ساعات الصباح الباكر على الجزء الجنوبي من الخليج العربي وسواحل البحر الأحمر، كذلك على الأجزاء الساحلية الوسطى والجنوبية من البحر الأحمر، كما توالي درجات الحرارة انخفاضها الملموس على مناطق: الحدود الشمالية، الجوف، حائل، القصيم، الرياض، الشرقية؛ يمتد تأثير هذا الانخفاض برياحٍ نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على المدينة المنوّرة وتبوك.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية على الجزأين الشمالي والأوسط بسرعة 12 - 34 كم/ساعة، وجنوبية شرقية إلى جنوبية على الجزء الجنوبي بسرعة 18 - 42 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر يصل إلى متر ونصف على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 12 - 32 كم/ساعة؛ قد تصل إلى 40 كم/ساعة خلال تكوّن السحب الرعدية، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر؛ قد يصل إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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