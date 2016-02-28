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البرد قادم.. "كراني": هذا موعد القدوم والرحيل.. صقيع فاحذروه!

قال: الجمعة الكتلة تغطي الغربية وشمال الوسطى والشرقية والكويت

قال خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ إن البرد قادم، داعياً إلى التمتع بالدفء.

تفصيلاً، بيّن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال.

وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".

وتابع: "السبت 06 مارس موعد الرحيل".

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البرد قادم.. "كراني": هذا موعد القدوم والرحيل.. صقيع فاحذروه!
سبق

قال خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ إن البرد قادم، داعياً إلى التمتع بالدفء.

تفصيلاً، بيّن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال.

وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".

وتابع: "السبت 06 مارس موعد الرحيل".

28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:42 AM

البرد قادم.. "كراني": هذا موعد القدوم والرحيل.. صقيع فاحذروه!

قال: الجمعة الكتلة تغطي الغربية وشمال الوسطى والشرقية والكويت

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,235

قال خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ إن البرد قادم، داعياً إلى التمتع بالدفء.

تفصيلاً، بيّن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال.

وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".

وتابع: "السبت 06 مارس موعد الرحيل".

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