البرد قادم.. "كراني": هذا موعد القدوم والرحيل.. صقيع فاحذروه!
قال: الجمعة الكتلة تغطي الغربية وشمال الوسطى والشرقية والكويت
قال خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ إن البرد قادم، داعياً إلى التمتع بالدفء.
تفصيلاً، بيّن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال.
وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".
وتابع: "السبت 06 مارس موعد الرحيل".
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الأرصاد
البرد قادم.. "كراني": هذا موعد القدوم والرحيل.. صقيع فاحذروه!
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2021-02-28
قال خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ إن البرد قادم، داعياً إلى التمتع بالدفء.
تفصيلاً، بيّن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال.
وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".
وتابع: "السبت 06 مارس موعد الرحيل".
28 فبراير 2021 - 16 رجب 1442
09:42 AM
البرد قادم.. "كراني": هذا موعد القدوم والرحيل.. صقيع فاحذروه!
قال: الجمعة الكتلة تغطي الغربية وشمال الوسطى والشرقية والكويت
قال خبير "الأرصاد" حسن كراني؛ إن البرد قادم، داعياً إلى التمتع بالدفء.
تفصيلاً، بيّن عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: تمتعوا بالدفء.. البرد قادم، الأربعاء كتلة باردة تغطي تبوك وسواحلها والحدود الشمالية، والخميس تغطي الشمال.
وأضاف: "الجمعة تغطي الغربية، شمال الوسطى وشمال الشرقية والكويت بصحبة انخفاض حراري ونشاط رياح.. صقيع (فاحذروه) وحرارة صفرية على الشمال ونشاط رياح".
وتابع: "السبت 06 مارس موعد الرحيل".