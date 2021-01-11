أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.
الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.
الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.
وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.