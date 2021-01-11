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‏الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

‏الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.

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‏الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية
سبق

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
07:48 AM
اخر تعديل
11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
08:00 AM

‏الخارجية الأمريكية تعلن تصنيف ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,520

أعلنت وزارة ‏الخارجية الأمريكية اليوم ميليشيا الحوثي منظمة إرهابية، كما تم إدراج عبدالملك الحوثي وعبدالخالق الحوثي وعبدالله الحاكم على قائمة الإرهابيين.

وقال وزير الخارجية الأمريكي بومبيو أن تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية يهدف إلى محاسبتهم على أعمالهم الإرهابية.

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