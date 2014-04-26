شاهد بالفيديو.. شرطيات أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط ومتابعة نظامية دخول المعتمرين

يقفن على مداخل مكة للتحقق من قائدات المركبات وتأدية المهام المتعلقة بالسيدات

تقف شرطيات أمن الطرق بجانب رجال أمن الطرق لتنفيذ مهام الضبط الأمني، ومتابعة نظامية دخول المعتمرين.

وأبرز تقرير قناة الإخبارية دور ومهام مجندات القوات الخاصة لأمن الطرق، اللاتي يقفن على مراكز الضبط الأمني على مداخل مكة المكرمة للتحقق من قائدات المركبات، وتأدية المهام المتعلقة بالسيدات القادمات إلى مكة.

وأشارت إحدى المجندات إلى المهام الموكلة إليهن بوصفهن عنصرًا نسائيًّا، وذلك من خلال القيام بالأعمال الميدانية والإدارية، كإجراء عملية التحقق من الشخصية، والتأكد من الأوراق الرسمية، والاطلاع على التصاريح الخاصة بالعمرة.

وتقدم قوات أمن الطرق خدماتها الإنسانية والأمنية والمرورية من خلال 5 مراكز للضبط الأمني على الطرق كافة المؤدية إلى المسجد الحرام.