"الموارد البشرية" تعقد اجتماعاً مع لجان التوطين في تبوك

عقد مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، منيف بن هابس الحربي، اجتماعاً مع رئيس التوطين بإمارة منطقة تبوك وائل المطيري، ومدير بنك التنمية الاجتماعية حامد العنزي، وأمين عام جمعية الملك عبدالعزيز الخيرية د. عبد الله الشريف، وممثلي صندوق التنمية البشرية "هدف".



ناقش الاجتماع أبرز الصعوبات والتحديات، وكيفية إيجاد الحلول المناسبة لها، لدعم توطين الوظائف لأبناء منطقة تبوك. كما بحث الفرص الوظيفية المتاحة التي يمكن توجيه الباحثين عن العمل لها في القطاع الخاص، أو الفرص الاستثمارية الصغيرة التي يتم دعمها من قبل المؤسسات الصديقة والشريكة، مثل الجمعية الخيرية، وبنك التنمية الاجتماعي، وصندوق الموارد البشرية "هدف".



وأكد مدير عام الفرع أن من ضمن خطة الوزارة التركيز على دعم إنتاجية جميع الحالات التي ترعاها الوزارة بالمنطقة؛ لتحويل الطاقات البشرية المعطلة في المجتمع إلى طاقات إنتاجية، وتوفير حياة كريمة لهم من خلال عقد اتفاقيات مشتركة، والتي تدعم برنامج التوطين بما يعود نفعه على أبناء المنطقة، وتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل, مؤكداً على حرص أمير منطقة تبوك على تشجيع الشباب والفتيات من المستفيدين الراغبين في إقامة مشاريعهم الصغيرة.



ودشن مدير الفرع، وأمين الجمعية، في ختام الاجتماع، وحدة التطوع ونزل المواساة بالجمعية والتي تعتبر الأولى من نوعها في المنطقة.