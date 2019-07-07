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البحث عن "زيد" مستمر منذ شهر.. وذووه يناشدون فِرق البحث التطوعية

سيارته المتوقفة بأحد الأودية وصرافته أثارتا الشكوك حول حادثة الاختفاء

تواصل أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي (٢٩سنة) البحث عنه بعد انقطاع الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك، مناشدين الفرق التطوعية مساندة رجال الأمن.

وكانت سيارة المفقود المتوقفة بأحد الأودية، وصرافته التي كانت تُستخدم بعد فقدانه، قد أثارتا الشكوك حول حادثة الاختفاء.

وقال ذووه لـ"سبق" إن ابنهم زيد يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، وفُقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من صرافة المفقود، وادعى أثناء التحقيق أنه وجدها ملقاة على الأرض.

ودعت أسرته مَن لديه أي معلومة عنه إلى التواصل معهم، أو إبلاغ الجهات الأمنية.

٠٥٠٦٠٦٥٢٥٢ / 0557554484/ 0542215000

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البحث عن "زيد" مستمر منذ شهر.. وذووه يناشدون فِرق البحث التطوعية
سبق

تواصل أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي (٢٩سنة) البحث عنه بعد انقطاع الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك، مناشدين الفرق التطوعية مساندة رجال الأمن.

وكانت سيارة المفقود المتوقفة بأحد الأودية، وصرافته التي كانت تُستخدم بعد فقدانه، قد أثارتا الشكوك حول حادثة الاختفاء.

وقال ذووه لـ"سبق" إن ابنهم زيد يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، وفُقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من صرافة المفقود، وادعى أثناء التحقيق أنه وجدها ملقاة على الأرض.

ودعت أسرته مَن لديه أي معلومة عنه إلى التواصل معهم، أو إبلاغ الجهات الأمنية.

٠٥٠٦٠٦٥٢٥٢ / 0557554484/ 0542215000

07 يوليو 2019 - 4 ذو القعدة 1440
11:59 PM

البحث عن "زيد" مستمر منذ شهر.. وذووه يناشدون فِرق البحث التطوعية

سيارته المتوقفة بأحد الأودية وصرافته أثارتا الشكوك حول حادثة الاختفاء

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فهد كاملي - جازان
9
8,980

تواصل أسرة الشاب زيد إبراهيم حمدي (٢٩سنة) البحث عنه بعد انقطاع الاتصال به منذ ليلة عيد الفطر المبارك، مناشدين الفرق التطوعية مساندة رجال الأمن.

وكانت سيارة المفقود المتوقفة بأحد الأودية، وصرافته التي كانت تُستخدم بعد فقدانه، قد أثارتا الشكوك حول حادثة الاختفاء.

وقال ذووه لـ"سبق" إن ابنهم زيد يعمل مساعد طبيب أسنان بمستشفى الداير بني مالك العام، وفُقد التواصل معه منذ يوم 29 رمضان، فيما عثرت الجهات الأمنية على مركبته بأحد الأودية بمنطقة جازان، كما تمكنت من ضبط أحد الأشخاص، كان يقوم بعمليات بنكية عن طريق المبيعات عبر خدمة مدى من صرافة المفقود، وادعى أثناء التحقيق أنه وجدها ملقاة على الأرض.

ودعت أسرته مَن لديه أي معلومة عنه إلى التواصل معهم، أو إبلاغ الجهات الأمنية.

٠٥٠٦٠٦٥٢٥٢ / 0557554484/ 0542215000

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