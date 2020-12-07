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"الصحة": تسجيل 209 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 289 خلال الـ24 ساعة الماضية

الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بـ"كورونا"

6 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 897

سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 144,599 حالة، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 897 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3,361 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140,341 حالة.

الكويت فيروس كورونا الجديد

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الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بـ"كورونا"
سبق

سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 144,599 حالة، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 897 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3,361 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140,341 حالة.

07 ديسمبر 2020 - 22 ربيع الآخر 1442
05:00 PM

الكويت تسجل 230 إصابة جديدة بـ"كورونا"

6 حالات وفاة ترفع الحصيلة الإجمالية إلى 897

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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سجلت الكويت 230 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 144,599 حالة، فيما تم تسجيل ست حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 897 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند: عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 84 حالة، ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19" وما زالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3,361 حالة.

وكانت وزارة الصحة الكويتية قد أعلنت في وقت سابق اليوم شفاء 306 إصابات في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 140,341 حالة.

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