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حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 2.0826

تسجيل 400 حالة في 24 يومًا

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 393 من المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20.826 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أنّها أجرت 6.914 فحصًا الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6.420.

وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 200 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 2.0826
سبق

سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 393 من المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20.826 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أنّها أجرت 6.914 فحصًا الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6.420.

وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 200 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

07 سبتمبر 2020 - 19 محرّم 1442
09:25 PM

حصيلة إصابات "كورونا" في لبنان تقفز إلى 2.0826

تسجيل 400 حالة في 24 يومًا

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - بيروت
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سجّل لبنان خلال الساعات الـ 24 الماضية، 400 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينها 393 من المُقيمين، وسبعة من الوافدين من الخارج أخيرًا؛ ليرتفع عدد الإصابات فيها إلى 20.826 إصابةً.

وبيّنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم (الاثنين)، أنّها أجرت 6.914 فحصًا الخاص بالفيروس، في وقت ارتفع عدد حالات الشفاء إلى 6.420.

وأضافت أن عدد الوفيات من جرّاء الفيروس ارتفع إلى 200 حالة، بعد تسجيل تسع حالات وفاة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

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