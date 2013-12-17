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"حمدالله" يعود للدوري السعودي .. ويتعاقد مع الاتحاد

بعد وداعية النصر

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

الاتحاد

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"حمدالله" يعود للدوري السعودي .. ويتعاقد مع الاتحاد
سبق

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

16 ديسمبر 2021 - 12 جمادى الأول 1443
10:57 PM

"حمدالله" يعود للدوري السعودي .. ويتعاقد مع الاتحاد

بعد وداعية النصر

A A A
أحمد سرور - الرياض
5
4,552

أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.

وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.

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142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,607
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

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12,800
38 مليار ..

38 مليار ..

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2.5 مليار ..

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