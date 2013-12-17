أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.
وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.
"حمدالله" يعود للدوري السعودي .. ويتعاقد مع الاتحاد
بعد وداعية النصر
أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.
وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.
أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.
"حمدالله" يعود للدوري السعودي .. ويتعاقد مع الاتحاد
بعد وداعية النصر
أعلن نادي الاتحاد السعودي عن تعاقد مجلس إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي مع اللاعب المغربي عبد الرزاق حمدالله بعقد يمتد لعام ونصف العام.
وتمنى المجلس التوفيق للاعب في المساهمة مع زملائه لتحقيق تطلعات الجماهير الاتحادية الوفية.